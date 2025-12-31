Uno Santa Fe | Policiales | Loyola Sur

Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

Todo comenzó con el asesinato de Matías Exequiel Fernández, de 21 años, al amanecer. Horas después, una feroz represalia contra la familia Álvarez dejó dos nuevas víctimas fatales y dos heridos, uno de ellos en estado crítico. La investigación intenta reconstruir una cadena de violencia que conmociona a toda la zona

Juan Trento

Por Juan Trento

31 de diciembre 2025 · 13:53hs
Venganza, balacera y triple homicidio en barrio Loyola Sur: la sangrienta trama que dejó tres muertos y dos heridos

La violencia golpeó con crudeza al barrio Loyola Sur, donde una cadena de hechos criminales que comenzó al amanecer terminó, horas después, en una feroz balacera, tres personas asesinadas y dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

Todo se inició con el homicidio de Matías Exequiel Fernández, de 21 años, y derivó, cuatro horas más tarde, en un ataque a tiros contra la vivienda de la familia Álvarez, en lo que los investigadores consideran una represalia directa por ese primer crimen.

El ataque a la casa de los Álvarez

Según reconstruyó la investigación, dos personas armadas llegaron hasta la vivienda de la familia Álvarez en calle Carlos Leumann y Diagonal Obligado. En la vereda se encontraba Isaías Álvarez, de 20 años, quien estaba lavando una motocicleta. Allí mismo fue atacado a tiros y quedó gravemente herido.

Luego, los agresores ingresaron a la casa y se dirigieron hasta una de las habitaciones, donde asesinaron a Juliana Ojeda, de 17 años, pareja de Jaime Álvarez, otro de los hermanos, quien recibió tres disparos.

Mientras tanto, al salir de otra vivienda cercana, Alexis Álvarez, también hermano de la familia, recibió un disparo en el pie.

loyola 2
Calle Carlos Leumann y Diagonal Obligado. El ataque se perpetró en una vivienda de barrio Loyola Sur.

Calle Carlos Leumann y Diagonal Obligado. El ataque se perpetró en una vivienda de barrio Loyola Sur.

Dos muertos y dos heridos

Minutos después del ataque, vecinos de la zona llamaron al 911 al escuchar una seguidilla de disparos. Efectivos de la Policía de Orden Público, Cuerpos y personal de la PDI llegaron al lugar y hallaron a varias personas heridas. Ambulancias del SIES 107 trasladaron a las víctimas a los hospitales Cullen e Iturraspe.

En este último centro de salud se confirmó la muerte de Isaías Álvarez, mientras que también se confirmó el fallecimiento de Juliana Ojeda, alcanzada por los disparos dentro de la vivienda. La joven estaba embarazada.

En tanto, Jaime Álvarez, de 20 años, permanece internado en estado crítico en el Hospital Cullen, con tres disparos en el pecho, y su pronóstico es reservado. Por su parte, Alexis Álvarez fue atendido en el Iturraspe por una herida de bala en una pierna.

loyola 3
Espiral de violencia. Todo se inició con el homicidio de Matías Exequiel Fernández, de 21 años.

Espiral de violencia. Todo se inició con el homicidio de Matías Exequiel Fernández, de 21 años.

Una cadena de violencia

La escena quedó bajo resguardo de peritos de la Policía de Investigaciones, que secuestraron vainas servidas, proyectiles y otros elementos clave. La fiscalía trabaja para identificar a los autores del ataque y establecer con precisión la secuencia de una cadena de violencia que comenzó al amanecer y terminó en un doble homicidio y dos heridos, dejando al barrio Loyola Sur sumido en la conmoción.

Loyola Sur muertos
