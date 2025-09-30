Una prueba clave: detienen a una pareja por tener el teléfono celular de Damián Strada, el joven asesinado en Laguna Paiva

El operativo se realizó en el barrio Paproski, en Monte Vera, y permitió secuestrar el teléfono de la víctima del crimen. Un joven de 23 años y una mujer de 19 quedaron detenidos por orden de la Fiscalía

Este mediodía, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en el barrio Paproski de Monte Vera a M. E. P., de 19 años, y R. B. P., de 23 , quienes tenían en su poder el teléfono celular de Damián Strada , de 32 años, asesinado y parcialmente quemado entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre en la ciudad de Laguna Paiva .

Para los investigadores de Homicidios y del área Científica de la PDI , junto con la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación , el hallazgo del celular de Strada es crucial .

El recorrido que condujo al crimen comenzó con un primer llamado y un mensaje de WhatsApp recibido por la víctima la tarde del sábado 13 de septiembre, que lo habría llevado a Laguna Paiva y a la trampa que desembocó en su asesinato.

Peritajes criminalísticos

El secuestro del teléfono fue informado a la Jefatura de la PDI y al fiscal de Homicidios, quien ordenó que los aprehendidos permanecieran privados de su libertad, fueran identificados y se les instruyera causa como encubridores de un crimen.

El aparato, bajo cadena de custodia estricta, será entregado al área Científica de la PDI para los peritajes necesarios, que podrían aportar información clave sobre la mecánica del asesinato y los responsables.

Caso Damián Strada

Bestial

El violento crimen de Damián Strada, de 32 años, conmocionó a la región. El joven había desaparecido el sábado 13 de septiembre cuando salió de su casa en María Luisa, en el departamento Las Colonias. Su cuerpo fue hallado el martes a la vera de la ruta provincial 2, cerca de Laguna Paiva, con signos de haber sido parcialmente quemado.

