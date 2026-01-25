Caso Jeremías Monzón: "Los autores del crimen actuaron como sicarios y no tuvieron ningún gesto de arrepentimiento"

El abogado de la familia, Diego Martini, habló de un accionar planificado, violento y sin remordimientos por parte de los menores involucrados en el homicidio. Imputarán a la madre de la joven que está detenida en Rosario

El caso de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años brutalmente asesinado , continúa generando una profunda conmoción social y judicial . Desde el inicio, la investigación puso el foco en un dato que profundizó el impacto del crimen: todos los involucrados son menores de edad . Jeremías fue la víctima, mientras que los autores del homicidio son una adolescente de 16 años , actualmente detenida en Rosario , y dos chicos de 14 , no punibles de acuerdo con la legislación penal vigente.

A 40 días del crimen, la causa volvió al centro de la escena pública tras la filtración de imágenes y videos vinculados al asesinato, material que la familia había solicitado expresamente que no se difundiera . Entre los contenidos viralizados hubo registros del ataque que terminó con la vida de Jeremías y también videos de carácter sexual , lo que profundizó el dolor de los allegados y generó un fuerte repudio social .

La difusión de ese material hizo que el caso trascendiera el ámbito local y llegara a medios nacionales, con amplia repercusión en redes sociales. En ese contexto, el último viernes se realizó una concentración masiva en Santo Tomé, donde amigos, familiares y vecinos se movilizaron para pedir justicia. Hubo manifestaciones previas frente a los Tribunales de Santa Fe y otras convocatorias públicas desde que se conoció el crimen.

Una nueva detención y una causa que se amplía

En las últimas horas hubo una nueva detención que sumó un giro relevante a la investigación. Se trata de la madre de la adolescente imputada, quien fue aprehendida por orden del fiscal Francisco Cecchini.

El abogado querellante de la familia Monzón, Diego Martini, confirmó, en diálogo con el programa Algo que Decir por Aire de Santa Fe, que el fiscal les informó sobre la detención el viernes por la tarde y que, según la hipótesis de la Fiscalía, podría existir responsabilidad penal de la mujer en el homicidio. Los detalles serán expuestos en la audiencia imputativa, prevista entre lunes y martes.

Martini aclaró que, por estrategia procesal, no se adelantarán precisiones sobre el grado de participación que se le atribuiría a la detenida y remarcó que no se trataría de un encubrimiento, ya que la ley contempla excepciones cuando existen vínculos directos entre padres e hijos. La imputación concreta será definida por el fiscal en la audiencia correspondiente.

En paralelo, los abogados de la familia avanzan con el trámite para constituirse formalmente como querellantes, a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial resuelva el traslado a la defensa.

“Actuaron como sicarios”

Uno de los aspectos que más impacto genera en la causa es el nivel de violencia extrema con el que fue asesinado Jeremías y la conducta posterior de los involucrados. En ese sentido, el abogado Diego Martini fue categórico al describir el accionar de los autores.

“Actuaron como sicarios, con una frialdad y un sadismo que resultan difíciles de comprender, más aún tratándose de chicos de 14 y 16 años”, sostuvo el letrado, al referirse tanto al ataque como a lo ocurrido después del crimen.

Martini subrayó que no solo estremece la cantidad de puñaladas, sino también la conducta posterior. “No hubo ningún gesto de arrepentimiento, ningún pedido de disculpas hacia la familia. Por lo que sabemos, tampoco estarían arrepentidos de lo ocurrido”, afirmó.

El abogado también puso el foco en la grabación del crimen, un elemento que, a su criterio, revela la perversidad del accionar. “Nadie graba algo en un celular para después no compartirlo. Cuando lo filmaron, sabían que eso iba a circular”, sostuvo, en línea con lo expresado por el propio fiscal Cecchini días atrás.

Más responsabilidades bajo análisis

Desde la querella indicaron que no se descarta la participación de terceros, ya sean adultos o menores, con algún grado de responsabilidad penal. “Nunca descartamos la intervención de otras personas que hayan podido facilitar, ocultar información o entorpecer la investigación”, explicó Martini.

En ese marco, señaló que la investigación podría avanzar sobre familiares u otras personas del entorno de los menores imputados, más allá de la madre ya detenida. La Fiscalía tampoco descarta esa posibilidad y mantiene abiertas distintas líneas investigativas.

“El nivel de violencia fue tan extraordinario que cuesta creer que todo haya sido ejecutado sin ningún tipo de ayuda o conocimiento previo de terceros”, sostuvo el abogado, quien advirtió que este tipo de causas requiere un equilibrio delicado para evitar la fuga de información, la destrucción de pruebas o el entorpecimiento del proceso judicial.

