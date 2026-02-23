Seguirá en prisión el hombre que conducía drogado y mató a una mujer que realizaba actividad física

El imputado, de 49 años, manejaba un furgón Peugeot Boxer y embistió a dos mujeres en inmediaciones del cementerio. La víctima fatal fue identificada como Lucrecia Rosa Pozzo.

Prisión preventiva para el hombre que conducía drogado y mató a una mujer que realizaba actividad física

Un hombre de 49 años , cuyas iniciales son PAA , quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación por un siniestro vial ocurrido en la localidad santafesina de Centeno , donde una mujer murió y otra resultó herida tras ser embestidas mientras realizaban actividad física.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez José Luis García Troiano , a pedido del fiscal Julio Lema , en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe .

Según precisó el fiscal, el hecho ocurrió el jueves 12 de febrero, minutos después de las 19, en calle Acceso Atilio Vottero, en inmediaciones del cementerio local.

El imputado conducía un vehículo utilitario Peugeot Boxer cuando embistió a dos mujeres que estaban trotando. Como consecuencia del impacto, murió Lucrecia Rosa Pozzo, mientras que la otra mujer sufrió escoriaciones en su codo izquierdo.

Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: buscan apurar en Legislatura los pliegos para completar la renovación

Durante la audiencia, Lema expuso que las pericias realizadas por el Laboratorio Químico Forense del Organismo de Investigaciones confirmaron que el conductor había consumido cocaína.

“A pesar de que estaba bajo los efectos de esa droga, manejaba un vehículo tipo furgón”, remarcó el fiscal. Además, señaló que al momento del hecho el imputado se encontraba repartiendo encomiendas para una empresa de Rosario y que no contaba con licencia habilitante para conducir.

El juez sostuvo que hubo una violación del deber objetivo de cuidado por parte del conductor, ya que no respetó las distancias necesarias para evitar el impacto. Si bien la falta de licencia no constituye en sí misma un elemento del tipo penal, el magistrado indicó que será valorada al momento de determinar una eventual pena.

Al hombre se le atribuyó la autoría de homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos de estupefacientes y lesiones leves culposas, delitos por los cuales continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.