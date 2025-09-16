Uno Santa Fe | Judiciales | Solange Musse

Caso Solange Musse: absolvieron a dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre a Córdoba

El jurado popular consideró que Eduardo Andrada y Analía Morales son inocentes. El padre de Solange Musse, Pablo, confirmó que apelará la decisión del jurado

16 de septiembre 2025 · 08:52hs
El papá de Solange Musse

El papá de Solange Musse, enojado por el veredicto del jurado
Caso Solange Musse: absolvieron a dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre a Córdoba

El jurado popular absolvió a los que impidieron ingresar al padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija se encontraba enferma de cáncer en la pandemia de coronavirus, Eduardo Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Solange Musse Córdoba Pablo Musse cáncer coronavirus1

El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional.

Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.

Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.

El padre de la víctima pronunció sus últimas palabras ante el tribunal antes de que comience la deliberación y expresó que "la sociedad argentina está pidiendo justicia por Solange y por todos los argentinos que pasaron por esta situación".

"No tiene perdón lo que hicieron, tal vez Dios sí los perdona, fue injusto lo que hicieron, tanto hablaron de un protocolo que no cumplieron", recriminó en diálogo con los medios locales.

Luego de que se conoció el fallo, Musse afirmó sentir "bronca y odio", al tiempo que confirmó que apelará la decisión del jurado popular.

Solange Musse Pablo Musse Córdoba coronavirus cáncer juicio 2

De acuerdo a la acusación, Andrada y Morales negaron el ingreso de Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.

Desde el portal Justicia Córdoba señalan que la requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse –que estaba acompañado por una persona con discapacidad– tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, en Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial.

Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.

Luego de que se conociera la historia, Solange redactó una carta donde expuso que, hasta su último suspiro “tengo mis derechos”.

De igual modo, Solange falleció sin poder despedirse de su papá, lo que provocó una ola de críticas en torno a la causa.

Solange Musse Córdoba Cáncer coronavirus
La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar

Continúa el taller de apoyo escolar en las Bibliotecas Municipales de Santo Tomé

Un hombre lucha por su vida tras ser baleado en Callejón El Sable y Urquiza

Mundial de vóley: Argentina ganó y tiene un pie en segunda ronda

Scaloni no descartó otro partido de Messi en Buenos Aires: Seguramente no sea el último

Se pone en marcha la tercera fecha del Clausura Norberto Serenotti

Vélez y Racing abren su serie de cuartos de final de la Libertadores en Liniers

El Inter Miami de Leo Messi pretende enderazar su camino ante Seattle Sounders

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

