Uno Santa Fe | Judiciales | comunal

Imputaron a un expresidente comunal por maniobras fraudulentas: llegó a transferirse fondos a su propia cuenta

La fiscal Bárbara Ilera atribuyó los ilícitos no solamente al exfuncionario, sino tmbién a su propio hijo. Habrían obtenido un lucro indebido de más de 126 millones de pesos entre 2020 y 2024.

10 de septiembre 2025 · 18:59hs
Imputaron a un expresidente comunal por maniobras fraudulentas: llegó a transferirse fondos a su propia cuenta

José Busiemi

Imputaron a un expresidente comunal por maniobras fraudulentas: llegó a transferirse fondos a su propia cuenta

Un expresidente comunal de Villa Saralegui, departamento San Justo, fue imputado por maniobras defraudatorias en perjuicio del erario público.

Se trata de un hombre de 53 años, identificado por sus iniciales WAS, a quien la fiscal Bárbara Ilera señaló como autor de los ilícitos. En el mismo legajo, su hijo, de 29 años e iniciales NSC, fue imputado como partícipe principal.

La audiencia se realizó este mediodía ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Labanca, en los tribunales de Santa Fe.

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Ambos habían sido detenidos el jueves pasado, pero recobraron la libertad bajo normas de conducta, que incluyen constituir domicilio, presentarse periódicamente en la dependencia del MPA en San Justo, prohibición de salir del país y entrega de pasaportes. También se les prohibió ingresar a Villa Saralegui, acercarse a la comuna y a determinadas personas vinculadas a la investigación.

Como medida cautelar, la Fiscalía embargó 126.599.656 pesos, monto que se estima como lucro indebido obtenido por los imputados entre agosto de 2020 y abril de 2024.

Según Ilera, el exfuncionario utilizó fondos del gobierno comunal para enviar dinero a supuestos proveedores que nunca prestaron servicios, libró cheques y autorizó transferencias sin justificación y, en ocasiones, realizó movimientos hacia cuentas propias.

La mayoría de los cheques fueron emitidos al portador, lo que evitó constancias de los beneficiarios y eludió mecanismos de trazabilidad y control, además de detectarse irregularidades en los registros contables oficiales.

La fiscal precisó que los movimientos financieros beneficiaron económicamente a los imputados y a terceros, mientras perjudicaron los intereses de la comuna. Incluso se libraron cheques sin fondos, cuyos gastos fueron descontados de las arcas públicas. NSC, hijo del exfuncionario, trabajaba como empleado comunal en el momento de los hechos, y podrían haber participado otras personas.

Además, al exmandatario se le imputó retener los aportes de los empleados públicos entre enero de 2022 y febrero de 2024. Frente al reclamo sindical realizado en noviembre pasado, la comuna tuvo que cubrir esas deudas con otros fondos. Ilera también señaló que no distribuyó un subsidio educativo recibido durante su gestión, ni rindió cuentas sobre su destino.

Los delitos que se investigan son administración fraudulenta, defraudación a la administración pública y malversación de caudales públicos. En tanto, su hijo está imputado por administración fraudulenta y defraudación a la administración pública como partícipe principal.

comunal maniobras imputaron
Noticias relacionadas
Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

Investigación por fentanilo adulterado: allanamientos en la Anmat y otras entidades

condenados a cinco anos de prision por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

Condenados a cinco años de prisión por colocar piedras en la autopista a la madrugada y asaltar a automovilistas

condenaron a cinco anos de prision a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de credito

Condenaron a cinco años de prisión a un hombre por cometer 10 estafas con tarjetas de crédito

Lo último

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Último Momento
Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Con 52 votos positivos y 17 en contra, se aprobó la nueva Constitución de Santa Fe

Pullaro sobre la nueva Constitución: Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos

Pullaro sobre la nueva Constitución: "Lo más valorable de este proceso fue el diálogo, el debate y los consensos"

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Milei vetó de forma total la ley de Financiamiento Universitario y los gremios anunciaron medidas

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Estacionamiento en Santa Fe: proponen que en 250 cuadras del macrocentro se pueda estacionar en ambas manos

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la trayectoria escolar de los alumnos involucrados

Denuncia por presunto abuso en una escuela: garantizaron la "trayectoria escolar" de los alumnos involucrados

Ovación
Williner: Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Confirmado: día y hora para el partido Colón-Morón de la fecha 32

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

Unión se quedó sin el negocio por la caída del pase de Kevin Zenón al CSKA Moscú

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Sangre de Campeones realiza una reunión informativa sobre Colón

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional