Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Se trata de Mauricio Nicolás Piana, de 32 años. En la sentencia a cuatro años de prisión, se incluyó una reparación económica a la víctima por $30 millones.

Condenaron a cuatro años de prisión efectiva a un hombre que cometió una tentativa de homicidio con un cuchillo en Sunchales

Mauricio Nicolás Piana, de 32 años, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por haber intentado quitarle la vida a otro hombre con un cuchillo en Sunchales . Así lo resolvió el juez Gustavo Bumaguin en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La sentencia también incluyó una reparación económica a la víctima por 30 millones de pesos.

El fiscal que dirigió la investigación es Martín Castellano, quien está a cargo de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5. “El condenado reconoció su responsabilidad penal en los ilícitos que le atribuimos desde la Fiscalía”, remarcó el fiscal e hizo hincapié en que “la víctima expresó su conformidad con el procedimiento abreviado y con la pena de cumplimiento efectivo impuesta al condenado”.

Con un cuchillo

Castellano señaló que “el ilícito fue cometido entre las 22:00 y las 22:30 del domingo 20 de octubre del año pasado”. Precisó que "el condenado se acercó sorpresivamente a la víctima, quien llegaba en auto a la casa de su padre", y resaltó que "la agresión comenzó mientras la persona atacada estaba dentro del vehículo, con la puerta del conductor abierta".

"A poca distancia de la cara y del cuello de la víctima, el condenado le exhibió de manera amenazante un cuchillo de cocina y le preguntó cuál era su relación con una mujer que es expareja de él", indicó el fiscal en la audiencia.

El funcionario del MPA también manifestó que “Piana y el otro hombre forcejearon y el arma blanca cayó al suelo". No obstante, subrayó que "el agresor tomó nuevamente el cuchillo y le asestó dos puñaladas en el tórax”.

“Aunque la persona agredida trató de irse del lugar corriendo, a unos 40 metros de distancia cayó de espaldas al piso", indicó Castellano. "El imputado entonces lo alcanzó y le dio cuatro puntazos más en distintas partes del cuerpo mientras le aseguraba que lo iba a matar”, relató.

El representante del MPA planteó que “el imputado no pudo concretar su objetivo delictivo porque el padre de la víctima escuchó gritos y, al advertir que la vida de su hijo estaba en riesgo, intervino para que termine el ataque". Además, Castellano aclaró que "la víctima sobrevivió gracias a la oportuna y efectiva atención médica que recibió".

Abreviado

Piana fue condenado como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

Junto con sus abogados defensores prestaron su conformidad con la decisión de abreviar los procedimientos del juicio, la calificación penal seleccionada por la Fiscalía, la pena de cumplimiento efectivo impuesta y la reparación económica a la víctima por 30 millones de pesos.