Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa Belgrano apenas pudo empatar 0-0 en condición de local ante San Martín de San Juan. El Pirata suma cuatro partidos sin ganar 11 de septiembre 2025 · 22:25hs

Belgrano igualó 0-0 frente a San Martín de San Juan.

Belgrano y San Martín (SJ) igualaron 0-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el primer encuentro correspondiente a la jornada de duelos interzonales.

Un empate que no le sirve a Belgrano, ni tampoco a San Martín (SJ) El encuentro en el Gigante del Alberdi contó con grandes chances para abrir el marcador, especialmente por el lado del equipo cordobés. Pero el Pirata se quedó con el sabor amargo de no poder vencer la resistencia de Borgogno.

Termina siendo un empate que no le sirve a ninguno de los dos equipos, ya que Belgrano suma cuatro partidos sin ganar y continúa fuera de la zona de playoffs. Mientras que San Martín de Juan, permanece en zona de descenso.