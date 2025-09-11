Uno Santa Fe | Ovación | Boca

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

Este jueves, Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos y el club a través de sus redes sociales compartió imágenes de la práctica

11 de septiembre 2025 · 22:08hs
Miguel Ángel Russo volvió a dirigir la práctica de Boca.

Boca publicó imágenes en redes sociales del regreso a los entrenamientos de Miguel Ángel Russo, director técnico del cuadro xeneize, luego de una internación por una infección que lo alejó de sus labores por diez días.

Russo volvió a las prácticas

“Tu alegría es la nuestra, querido Miguel”, escribió el elenco de La Ribera en redes sociales acompañado de un video del DT en la práctica de este jueves de cara al duelo ante Rosario Central, en condición de visitante, que tendrá lugar el próximo domingo desde las 17:30 en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En la pieza audiovisual se vio como los jugadores del plantel azul y oro le dan la bienvenida, para luego continuar observando atentamente el entrenamiento desde el banco de suplentes.

Russo terminó de completar la recuperación desde su casa luego de estar internado en el Instituto Fleni y se sumó a la práctica de Boca, aunque todavía resta confirmar si integrará la delegación que viaje a Rosario para enfrentar al Canalla o si se quedará en Buenos Aires.

Por otro lado, el cuadro xeneize plantó en cancha lo que podría ser el once titular frente a los de Arroyito. Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

