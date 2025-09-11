Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

La dirigencia de Unión continúa con la política de asegurarse la permanencia de los jugadores surgidos en el club. En este caso fue el turno de Rafael Profini

Luego de lo sucedido con Jerónimo Domina, la dirigencia de Unión aceleró las gestiones buscando asegurar la permanencia de varios jugadores jóvenes. Por ello, el martes anunció la prolongación del contrato con Mateo Del Blanco y ahora hizo lo propio con Rafael Profini.

En consecuencia, este jueves y a través de sus redes sociales, Unión informó de la extensión del contrato con el mediocampista Rafael Profini, quien firmó contrato hasta diciembre del 2028.

El volante de 21 se consolidó como titular con el Kily González y ahora es suplente desde la llegada de Leonardo Madelón. Sin embargo, es un jugador muy considerado por la institución y de allí la oferta que le acercaron para extender el vínculo.

Ahora el objetivo de los dirigentes pasa por asegurarse la permanencia de Valentín Fascendini y de Lautaro Vargas, quienes tienen contrato hasta diciembre del 2026 y buscando extenderlos.