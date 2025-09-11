Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

La dirigencia de Unión continúa con la política de asegurarse la permanencia de los jugadores surgidos en el club. En este caso fue el turno de Rafael Profini

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2025 · 21:53hs
Rafael Profini extendió su contrato con Unión hasta diciembre del 2028.

Rafael Profini extendió su contrato con Unión hasta diciembre del 2028.

Luego de lo sucedido con Jerónimo Domina, la dirigencia de Unión aceleró las gestiones buscando asegurar la permanencia de varios jugadores jóvenes. Por ello, el martes anunció la prolongación del contrato con Mateo Del Blanco y ahora hizo lo propio con Rafael Profini.

Unión extendió el contrato con Rafael Profini

En consecuencia, este jueves y a través de sus redes sociales, Unión informó de la extensión del contrato con el mediocampista Rafael Profini, quien firmó contrato hasta diciembre del 2028.

El volante de 21 se consolidó como titular con el Kily González y ahora es suplente desde la llegada de Leonardo Madelón. Sin embargo, es un jugador muy considerado por la institución y de allí la oferta que le acercaron para extender el vínculo.

Ahora el objetivo de los dirigentes pasa por asegurarse la permanencia de Valentín Fascendini y de Lautaro Vargas, quienes tienen contrato hasta diciembre del 2026 y buscando extenderlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clubaunion/status/1966245387494424795&partner=&hide_thread=false

Unión Rafael Profini contrato
Noticias relacionadas
eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del union de madelon

Eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del Unión de Madelón

Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición para el partido que Unión jugará ante Gimnasia de La Plata.

La tranquilidad con la que cuenta el DT de Unión Leonardo Madelón

La Reserva de Unión recibe este jueves a Independiente Rivadavia de Mendoza en el 15 de Abril.

La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

cual es la clausula de salida que tiene del blanco en union

Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Lo último

Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

Último Momento
Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Finalizó la obra del gasoducto metropolitano: quién brindará el servicio y cómo se harán las conexiones domiciliarias

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Celos y violencia en Sunchales por una expareja: un hombre fue condenado por intentar matar a otro a puñaladas

Ovación
El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: Erramos en la toma de decisiones

Minella y su balance tras su paso por la Primera de Colón: "Erramos en la toma de decisiones"

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

Belgrano empató con San Martín de San Juan y prolongó su racha negativa

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

El posteo de Boca tras la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional