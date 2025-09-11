A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Unión, que lo ganaba con un tanto de Ignacio Pedano, terminó empatando 1-1 ante Independiente Rivavia, y no pudo acercarse a la cima en Reserva.

La Reserva de Unión dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres en la Copa Proyección de Reserva. En el estadio 15 de Abril, igualó 1 a 1 ante Independiente Rivadavia, en un encuentro donde el Tatengue tuvo todo controlado hasta los últimos minutos, pero la visita consiguió la igualdad en la agonía del partido.

El equipo dirigido por Nicolás Vazzoler se había puesto en ventaja a los 7 minutos del complemento con un tanto de Ignacio Pedano, quien aprovechó un buen movimiento ofensivo para abrir el marcador. Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos quedaban en casa, apareció Luciano Sábato para marcar la igualdad para los mendocinos sobre el cierre del encuentro.

Con este resultado, Unión llegó a 16 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla, mientras que Independiente Rivadavia alcanzó las 12 unidades y se ubica en la octava posición.

Las formaciones de Unión e Independiente Rivadavia de Mendoza

El Tatengue formó con: Agustín Chávez; Tomás D’amico, Tomás Fagioli, Matías Schulz y Fernando Díaz; Facundo Iacono, Santino Sottocorno, Misael Aguirre y Lucas Ayala; Ricardo Solbes e Ignacio Pedano. En el banco estuvieron Mateo Raschia, Mateo Alberca, Renzao Arzamendai, Felipe Zilli, Francisco Barinaga, Santiago Coria, Fausto Perezlindo, Benjamín Pérez, Simón Bigot, Agustín Benavídez, Nicolás Zenclussen y Thiago Fernández.

Por su parte, la Lepra mendocina alineó a: Fernando Bravo; Tiago Andino, Fernando Molina, Luciano Suárez y Matías Salvo; Sergio Ortiz, Emiliano Mocayar, Joaquín Ibáñez y Axel Leiva; Julián Reyna y Luciano Sábato. El DT fue Oscar Alonso.

Más allá de la bronca por los dos puntos que se escaparon, en Unión ya cambian el chip: el próximo sábado, en el Brigadier López, enfrentarán nada menos que a Colón por las semifinales de la Copa Santa Fe, un clásico que genera expectativa en todo Santa Fe.