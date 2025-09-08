Uno Santa Fe | Judiciales | Santa Fe

Santa Fe incorpora 105 mediadores al sistema judicial para facilitar la resolución de conflictos

Se suman a los 1.600 profesionales que ya trabajan en las 36 sedes del territorio. La medida busca facilitar la resolución pacífica de conflictos y mejorar la eficacia del sistema judicial.

8 de septiembre 2025 · 18:59hs
El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, entregó matrículas y certificados a 105 nuevos mediadores del sistema judicial.

También se otorgaron diplomas de reconocimiento a abogados que realizan patrocinio gratuito, en apoyo a personas que no pueden afrontar los costos de asistencia legal.

De los 105 nuevos profesionales, 70 se incorporan en el sur provincial y 35 en la zona centro-norte, sumándose a los 1.600 mediadores que ya trabajan en las 36 sedes distribuidas en toda la provincia.

El director provincial de Mediación, Marcelo García, destacó la función de estos profesionales: “El mediador trabaja en la resolución pacífica de los conflictos. Se prepara para actuar en ese terreno y cuenta con un kit de herramientas que le permite acercar a las partes y facilitar un entendimiento o una solución”.

García explicó que la mediación implica una terceridad: “Siempre que hay dos personas enfrentadas resulta muy difícil que se pongan de acuerdo; en cambio, cuando interviene un mediador, aparece la posibilidad de entenderse y alcanzar un acuerdo. El mediador aporta las herramientas necesarias para lograr ese acercamiento y la conciliación”.

Formación continua

Las autoridades señalaron que el sistema de capacitación es un proyecto de formación permanente. Comienza con una etapa básica de 12 a 15 meses y luego los profesionales deben acreditar 60 horas de trabajo cada dos años para reempadronarse.

Impacto en el sistema judicial

García destacó que la mediación tiene un impacto directo en la eficiencia judicial: “En Santa Fe, la mediación alcanza hoy un 28 % de acuerdos antes de llegar a juicio. Si sumamos los casos que desisten, caducan o no continúan el proceso judicial, estamos en más del 40 % de conflictos que la justicia no atiende directamente. Sin la mediación, la justicia necesitaría casi el doble de jueces, fiscales y secretarios. Es una herramienta inmediata para la eficacia del sistema judicial”.

Mediadores comunitarios

Además, los mediadores actúan como facilitadores comunitarios, con un rol preventivo en deporte, salud, educación, barrios y organismos de atención al público.

García subrayó que “los mediadores-facilitadores comunitarios también trabajan con los cuerpos de seguridad, el sistema penitenciario y el policial. En esta primera etapa, el énfasis está en el sistema penitenciario, asistiendo a personas en situación de encierro, que cargan con una energía y violencia particular. El mediador comunitario necesita prepararse, comprender y desarmar los nudos del conflicto para llegar a una resolución pacífica”.

