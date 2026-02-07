Uno Santa Fe | Judiciales | detenidos

Cinco detenidos por abuso sexual a un camionero durante una cosecha en el norte de Santa Fe

El hecho ocurrió en Villa Ana durante la temporada de trilla. La víctima denunció haber sido interceptada y abusada por compañeros de trabajo

7 de febrero 2026 · 13:06hs
La víctima contó que se encontraba en la localidad por trabajo

gentileza

Cinco hombres fueron detenidos en el norte de la provincia de Santa Fe acusados de abusar sexualmente de un camionero durante una cosecha en jurisdicción de Villa Ana, en el departamento General Obligado. El episodio ocurrió el 24 de enero y fue denunciado por la víctima tres días después.

Según la denuncia, el hombre fue interceptado en un camino rural ubicado a unos 200 metros de la ruta provincial 32, donde trabajaba en tareas vinculadas a la trilla. Allí, los agresores lo obligaron a descender del camión mediante amenazas con un arma blanca y lo sometieron a un abuso sexual grupal, provocándole lesiones en la región anal.

La información fue publicada inicialmente por el sitio Las Toscas Multimedios, que detalló que los acusados conocían previamente a la víctima y que todos trabajaban juntos en el mismo establecimiento rural. En el marco de la investigación, la Fiscalía recuperó registros audiovisuales del hecho, que fueron incorporados como prueba en la causa.

De acuerdo con el expediente, los imputados también habrían intimidado a la víctima durante el ataque. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la Fiscalía Nº 4, y posteriormente fue delegada al fiscal Norberto Ríos para avanzar en la consolidación de la acusación.

Cuatro de los sospechosos fueron detenidos el 28 de enero por orden judicial, mientras que el quinto acusado fue detenido el 1 de febrero. Todos fueron imputados por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por la cantidad de participantes y el uso de un arma.

En las audiencias de medidas cautelares, cuatro de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que el quinto acusado fue liberado con restricciones, una decisión que quedó bajo evaluación en el marco del proceso judicial en curso.

detenidos abuso sexual camionero Santa Fe
