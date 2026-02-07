Uno Santa Fe | Judiciales | agresor

El agresor de Fabián Bastia no podrá acercarse al ministro ni ingresar a Casa de Gobierno

La Justicia dictó medidas alternativas a la prisión preventiva contra el hombre que atacó al ministro de Gobierno de Santa Fe

7 de febrero 2026 · 12:15hs
José Busiemi

La Justicia de Santa Fe dispuso este viernes una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva para el hombre que agredió al ministro de Gobierno provincial, Fabián Bastia, en un episodio ocurrido a fines de enero en inmediaciones de la Casa Gris.

La audiencia se desarrolló en los tribunales de la capital provincial, donde el juez interviniente resolvió que el imputado deberá mantener una distancia mínima de 200 metros respecto del funcionario. Además, tiene estrictamente prohibido mantener cualquier tipo de contacto, ya sea personal, telefónico o por redes sociales, tanto con Bastia como con los testigos del hecho.

Entre las restricciones impuestas, también se estableció la prohibición de acercamiento a los domicilios donde resida el ministro y la prohibición de ingresar a la Casa de Gobierno de Santa Fe.

El acusado tampoco podrá portar armas de fuego, deberá fijar y mantener un domicilio estable, abstenerse de consumir estupefacientes y evitar el abuso de bebidas alcohólicas mientras dure el proceso judicial.

La agresión a Fabián Bastia

El episodio ocurrió el martes 27 de enero, alrededor de las 20, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Según se informó, el hombre increpó e insultó al ministro y luego lo tomó del cuello, en una situación que generó tensión y preocupación.

La intervención de transeúntes permitió separar al agresor del funcionario hasta la llegada de efectivos policiales, que procedieron a su aprehensión.

Posteriormente, se constató que el atacante se encontraba bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, se trata de una persona conocida en el ámbito político local.

