Citan a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

La Justicia penal económica citó a declaración indagatoria al presidente y al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que investiga la presunta retención indebida de más de $19.300 millones en tributos y aportes. Además, les prohibieron salir del país mientras avanza la investigación.

La Justicia avanzó este jueves en una causa que sacude a la dirigencia del fútbol argentino: el juez Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunta retención de impuestos, aportes y contribuciones a la seguridad social que no habrían sido depositados ante el fisco.

Además, se dictó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y otros directivos de la entidad . #según publica el sitio Infobae.

El avance procesal se dio tras un pedido formal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la AFIP y actúa como querellante—, que denunció la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones por retenciones impositivas y de la seguridad social que, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, habrían sido descontadas a contribuyentes pero no ingresadas dentro de los plazos legales al fisco.

Detalles del pedido judicial

Según consta en el expediente, la citación a indagatoria fue fijada en distintas fechas para los acusados: Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino y otros miembros de la conducción, entre ellos Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Ariel Malaspina, lo harán el 6 y 9 de marzo, respectivamente, en una sede judicial de la ciudad de Buenos Aires. La prohibición de salir del país se impuso en virtud de la “gravedad de los hechos investigados y la expectativa de pena que podría corresponder a los imputados”, según la resolución judicial.

La causa, en etapa de instrucción, investiga si la AFA, en su rol de agente de retención y percepción de tributos nacionales —como IVA, Ganancias y contribuciones previsionales—, retuvo montos que nunca fueron efectivamente transferidos al Estado dentro del plazo de 30 días posteriores a cada vencimiento. El expediente enumera importes mes a mes que suman la cifra millonaria bajo análisis, con julio y septiembre de 2025 como los periodos de mayores montos investigados.

Hipótesis fiscal y próximos pasos

La querella de ARCA invoca artículos del Régimen Penal Tributario que prevén penas de dos a seis años de prisión para agentes de retención que no depositen los importes retenidos cuando superan ciertos mínimos, y sostiene que la entidad contaba con capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones dado el volumen de acreditaciones bancarias y plazos fijos que registró en el período investigado.

El juez Amarante deberá ahora decidir si hace lugar al pedido de ARCA para formalizar la indagatoria fijada en marzo, lo que marcará un paso relevante en la instrucción de la causa. Hasta entonces, no hay definiciones sobre la responsabilidad penal de los involucrados y la investigación continúa en desarrollo.