Uno Santa Fe | Judiciales | casa

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Secuestraron alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker

13 de febrero 2026 · 15:27hs
Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Fe.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

poker 3

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese. “Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Juego clandestino.

Detenidos y secuestros

Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos policiales también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

poker 1

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraras, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe.

En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”. Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

poker 4
casa apuestas ilegales Aristóbulo del Valle mozo
Noticias relacionadas
A casi cinco años del crmien cometido en Recreo, el juicio oral por el caso se realizó en los tribunales de Santa Fe.

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Cocaína oculta en secarropas: la droga venía del norte del país y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Cocaína oculta en secarropas: revelan de dónde llegó la droga y los proveedores ya están bajo la lupa federal

Condenaron en Santa Fe al dueño de Vendo tu Auto y espera juicio por estafas en Rosario

Condenaron en Santa Fe al dueño de "Vendo tu Auto" y espera juicio por estafas en Rosario

Piden 10 años de prisión para el exjuez Marcelo Bailaque, acusado de corrupción y otros delitos.

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Lo último

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Último Momento
Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Colón ya cuenta con 28.500 socios y pisa el acelerador para llegar a los 30.000

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

Cuándo fue la última vez que Unión perdió ante San Lorenzo en el 15 de Abril

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

La Justicia rechazó el pedido de Cristina para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

San Lorenzo busca romper el maleficio histórico que conserva ante Unión en el 15 de Abril

Ovación
Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

Unión, atento: Botafogo habría hecho una oferta por Maizon Rodríguez

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El historial entre Unión y San Lorenzo en Primera División

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: Unión siempre te obliga a dar más

El Beto Acosta palpitó el cruce ante San Lorenzo: "Unión siempre te obliga a dar más"

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Unión va por la recuperación en Córdoba ante Instituto

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: La gente siempre responde

Matías Vidoz sobre el respaldo del hincha de Colón: "La gente siempre responde"

Policiales
Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Pirómano incendió pastizales en la Costanera Oeste: bomberos controlaron el fuego y la Policía lo busca

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus