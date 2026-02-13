Desbarataron una casa de apuestas ilegales en Aristóbulo del Valle al 4500: ocho detenidos, entre ellos un crupier y un cocinero

Secuestraron alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker

Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Fe.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

poker 3

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese. “Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Juego clandestino.

Detenidos y secuestros

Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos policiales también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

poker 1

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraras, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe.

En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”. Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.