Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

El juez José Luis García Troiano hizo lugar al pedido del fiscal Andrés Marchi y ordenó la prisión preventiva para las acusadas de balear y golpear a otra mujer

14 de febrero 2026 · 15:37hs
Ataque a tiros contra la hermana del intendente de: dos mujeres quedaron presas por tentativa de homicidio

La Justicia ordenó la prisión preventiva para dos mujeres de 24 y 22 años, identificadas por sus iniciales C.M.M. y J.A.A.S, que son investigadas por haber intentado matar a otra mujer en la ciudad de San José del Rincón, departamento La Capital.

La medida fue dispuesta este viernes por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El pedido fue formulado por el fiscal Andrés Marchi, quien encabeza la investigación.

Según indicó el representante del Ministerio Público de la Acusación, si bien las defensas propusieron medidas alternativas, el magistrado entendió que correspondía cautelar el proceso con la privación de la libertad de ambas imputadas.

Ataque a tiros en San José del Rincón

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió minutos antes de las 23 del lunes 26 de enero. Las dos mujeres se presentaron en el domicilio de la víctima y, desde la vereda, comenzaron a insultarla y amenazarla a los gritos.

Siempre según la acusación fiscal, cuando la mujer abrió la puerta de su casa fue atacada por las imputadas. En ese contexto, CMM habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego, provocándole lesiones en el rostro y en uno de sus brazos.

Tras los disparos, ambas mujeres habrían continuado la agresión con patadas y golpes de puño.

La situación motivó que la pareja de la víctima saliera del interior de la vivienda para intentar frenar el ataque. Sin embargo, las agresoras siguieron profiriendo amenazas antes de retirarse del lugar en una motocicleta.

El fiscal sostuvo que las imputadas actuaron con la intención de matar, aunque no lograron su objetivo por razones ajenas a su voluntad.

Calificación legal

Las dos mujeres son investigadas como coautoras de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo en caso de condena.

• LEER MÁS: Violencia, denuncias y conflicto familiar: el confuso caso que rodea a la hermana del intendente de Rincón y al propio jefe municipal

