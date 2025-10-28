Uno Santa Fe | Judiciales | juicio

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski, de 28 años desapareció en junio de 2023 y su cuerpo aún no fue hallado. Al juicio el hijo va imputado por homicidio doblemente agravado

28 de octubre 2025 · 08:36hs
Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

google

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció el 2 de junio de 2023 y cuyo cuerpo aún no fue hallado, comienza hoy en Chaco, donde estarán sentados en el banquillos de los acusados Emerenciano Sena, Marcelo Acuña, César Sena y encubridores.

femicidio juicio Emerenciano Sena, Marcelo Acuña, César Sena

El hijo del matrimonio se encuentra imputado por el delito de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, ambos con ligaduras políticas, por ser partícipes primarios.

Los otros cuatro implicados, identificados como Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, llegan al proceso señalados por el supuesto encubrimiento del crimen.

El Poder Judicial de la provincia fijó el inicio del juicio para los días 28; 29 y 30 de octubre; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre del 2025 a las 7.

En las primeras jornadas del juicio se harán las selecciones de jurados populares

En las primeras jornadas se desarrollarán las selecciones de jurados populares, quienes serán los que dictaminen la culpabilidad o inocencia de los acusados, y recién a fines de esta semana se dará inicio al debate.

Las partes que estarán en el juicio, de acuerdo al escrito, son Juan Martín Bogado, fiscal de la de Cámara N.º 2; Nelia Yael Velázquez, fiscal de Investigación Penal N.º 5; y Jorge Omar Cáceres Olivera, fiscal de Investigación N.º 4.

Respecto a las partes querellantes, serán Sergio Gustavo Briend, en representación de la mamá de la víctima; Sonia Valenzuela con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz en representación de la Subsecretaría de Género y Diversidad.

Mientras que los abogados particulares son Gabriela Judith Tomljenovic; Ricardo Ariel Osuna; Armando Nicolás Boniardi Cabra; Mónica Alejandra Sánchez; Sofía Elena Puente y la Defensora Oficial N.º 12, María Celeste Ojeda.

En el juicio dirá presente Gloria Romero, mamá de la joven, quien desde un comienzo se puso al hombro la causa por el crimen de su hija en manos del clan Sena, una familia poderosa con ligaduras políticas al exgobernador Jorge Capitanich.

LEER MÁS: En el día en que su hija cumpliría años, murió el padre de Cecilia Strzyzowski

juicio femicidio Cecilia Strzyzowski cuerpo Chaco
Noticias relacionadas
Walter Adam Sola, y su hijo, Nicolás Sola, fueron condenados por haber agredido y amenazado a un productor rural

Condenaron al expresidente comunal de Villa Saralegui y a su hijo por agredir y amenazar a un productor rural

Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Prisión preventiva para dos hombres investigados por vender cocaína al menudeo en Esperanza

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta menor de edad en la ciudad de Santa Fe.

Horror intrafamiliar en Alto Verde y San Pantaleón: 14 años de prisión para un abuelo que abusó de su nieta

Lo último

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Último Momento
Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Juan Cruz Cándido: La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después

Juan Cruz Cándido: "La elección se polarizó entre el miedo al pasado y el miedo al día después"

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Elogios para los jugadores de Colón que firmaron su primer contrato

Mes Rosa: charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

Mes Rosa: charlas y controles de sensibilización sobre el cáncer de mama en Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

La Municipalidad de Santo Tomé abre la inscripción al curso de Manipulación de Alimentos

Ovación
Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

Ugo Carabelli le ganó el duelo de argentinos a Etcheverry en el Masters 1000 de París

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

El plantel de Banfield se ausentó a los entrenamientos por sueldos impagos

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Federico Coria comenzó la rehabilitación después de una operación en el codo

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Francisco Cerúndolo ganó y avanzó a segunda ronda del Masters de París

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Unión da pelea: así está la tabla de la zona A del Clausura

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso