Condenaron al expresidente comunal de Villa Saralegui y a su hijo por agredir y amenazar a un productor rural

Se trata de Walter Adam Sola, a quien se le impusieron dos años de prisión condicional; y Nicolás Sola, quien recibió una pena a un año y seis meses de prisión condicional.

Walter Adam Sola, y su hijo, Nicolás Sola, fueron condenados por haber agredido y amenazado a un productor rural

El expresidente comunal de Villa Saralegui (departamento San Cristóbal), Walter Adam Sola, y su hijo, Nicolás Sola, fueron condenados por haber agredido y amenazado a un productor rural. Al exfuncionario se le impusieron dos años de prisión de cumplimiento condicional; mientras que a su hijo, un año y seis meses de prisión condicional.

La sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva, en un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales Francisco Cecchini y Marcelo Nessier representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate. Tras conocer el veredicto, valoraron que “el magistrado consideró probados todos los hechos en los términos en los que los habíamos planteado en nuestros alegatos”.

Asimismo, los funcionarios del MPA sostuvieron que “el resultado del juicio da cuenta de una investigación que se llevó a cabo con una actuación fiscal eficiente desde el primer momento”, y destacaron que “las primeras diligencias y la acusación fueron realizadas por el fiscal Guillermo Persello, quien diseñó la estrategia que nos permitió probar las conductas delictivas de Walter y Nicolás Sola en el debate oral”.

En tanto, los fiscales indicaron que “esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para poder evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación al modo de ejecución de las penas impuestas”, y recordaron que “habíamos solicitado condenas a prisión efectiva”.

Agresión

Cechini y Nessier afirmaron que “el lunes 3 de octubre de 2022 alrededor de las 11:30 de la mañana, un productor rural fue hasta la sede de gobierno de Villa Saralegui, discutió con los condenados y sufrió una violenta agresión por parte de ellos”.

“Mientras la víctima filmaba con su teléfono celular el intercambio verbal, el presidente comunal arrojó al suelo el dispositivo móvil, que se dañó por completo”, relataron los fiscales.

“Luego, Nicolás Sola comenzó a darle golpes de puño al productor rural, quien cayó al piso y recibió patadas por parte de Walter Sola”, remarcaron los funcionarios del MPA. “Como consecuencia, la víctima resultó herida en diferentes partes de su cuerpo”, afirmaron.

Por otro lado, Cecchini y Nessier señalaron que “después del ataque, los condenados amenazaron de muerte a la persona a la que habían golpeado”.

A los hombres que fueron juzgados se los condenó como coautores de lesiones leves dolosas y amenazas. A su vez, a Walter Sola se le impuso la pena como autor de daño.