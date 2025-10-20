Uno Santa Fe | Judiciales | extorsión

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

En el marco de la investigación, otros dos hombres están privados de su libertad mientras que un cuarto integrante del grupo fue ubicado en un país limítrofe.

20 de octubre 2025 · 20:11hs
Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe

Un hombre fue imputado como coautor de una extorsión cometida en perjuicio de un médico y empresario en la ciudad de Santa Fe. El investigado tiene de 40 años, sus iniciales son J.L.R. y es oriundo de la provincia de Chubut.

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal María Laura Urquiza en una audiencia desarrollada este mediodía ante el juez Pablo Spekuljak, en los tribunales de la capital provincial.

Urquiza puntualizó que “el hombre de iniciales J.L.R. permanecerá detenido al menos hasta el miércoles, cuando se debatirán las medidas cautelares”, y adelantó que “solicitaremos que se le imponga la prisión preventiva”.

LEER MÁS: Detuvieron al tercer integrante de la banda que extorsionaba a un médico santafesino por 100 mil dólares

En tanto, la fiscal recordó que “desde la semana pasada, otros dos hombres investigados como coautores del ilícito transitan el proceso judicial privados de su libertad”. Uno de ellos tiene 50 años y el otro, 23, y sus respectivas iniciales son R.E.L. y G.S.P. A su vez, la funcionaria precisó que “hay un cuarto integrante del grupo delictivo que ya fue identificado y ubicado en un país limítrofe”, y agregó que “avanzan las gestiones para que también pueda ser imputado”.

Intimidaciones

“Entre el miércoles 1 y el viernes 10 de este mes, los imputados y el hombre que está en el extranjero amenazaron al profesional que resultó víctima con agredirlos físicamente a él y a sus familiares”, aseveró la funcionaria del MPA.

Urquiza señaló que “los cuatro hombres actuaron a partir de un plan delictivo común y con una clara distribución de roles”. En tal sentido, relató que “a través de WhatsApp, le dijeron a la víctima que conocían los movimientos y las rutinas de sus seres queridos y le exigieron la entrega de 100.000 dólares a cambio de no hacerles daño”.

LEER MÁS: Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Cómo operaban los delincuentes

Según indicó la fiscal, “el imputado de iniciales R.E.L. y el coautor que está fuera del país eran quienes aportaban información personal y sensible acerca de la víctima y su entorno”. En cuanto a los otros dos hombres involucrados, detalló que “ellos usaban esos datos para concretar los amedrentamientos”.

Asimismo, Urquiza manifestó que “después de numerosos mensajes intimidatorios, el jueves 9 los hombres de iniciales JLR y GSP fueron hasta dos locales comerciales que pertenecen a la esposa del médico e insistieron con las amenazas”. Al respecto, afirmó que “con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, buscaron demostrar el dominio que ejercían sobre el círculo íntimo de la víctima”.

Al igual que a los otros dos investigados, al hombre que fue imputado hoy se le endilgó la coautoría del delito de extorsión.

extorsión médico empresario santafesino intimidaciones
Noticias relacionadas
Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Condenaron a 14 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta menor de edad en la ciudad de Santa Fe.

Horror intrafamiliar en Alto Verde y San Pantaleón: 14 años de prisión para un abuelo que abusó de su nieta

la corte suprema de la nacion ordeno reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 anos en santa fe 

La Corte Suprema de la Nación ordenó reabrir una causa por abuso infantil paralizada durante 15 años en Santa Fe 

Lo último

Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Último Momento
Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Varias novedades entre los citados de Unión para recibir a Defensa y Justicia

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Crisis económica: la provincia de Santa Fe perdió 15 mil puestos registrados y más de 2 mil empresas desde 2023

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja con una manopla de hierro

Brutal intento de femicidio en Santa Fe: dieron de alta a la mujer salvajemente agredida por su expareja con una manopla de hierro

Ovación
Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos