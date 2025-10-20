Imputaron a un tercer hombre como coautor de una millonaria extorsión a un médico y empresario santafesino

En el marco de la investigación, otros dos hombres están privados de su libertad mientras que un cuarto integrante del grupo fue ubicado en un país limítrofe.

Un hombre fue imputado como coautor de una extorsión cometida en perjuicio de un médico y empresario en la ciudad de Santa Fe . El investigado tiene de 40 años, sus iniciales son J.L.R. y es oriundo de la provincia de Chubut .

La atribución delictiva fue realizada por la fiscal María Laura Urquiza en una audiencia desarrollada este mediodía ante el juez Pablo Spekuljak, en los tribunales de la capital provincial.

Urquiza puntualizó que “el hombre de iniciales J.L.R. permanecerá detenido al menos hasta el miércoles, cuando se debatirán las medidas cautelares”, y adelantó que “solicitaremos que se le imponga la prisión preventiva”.

En tanto, la fiscal recordó que “desde la semana pasada, otros dos hombres investigados como coautores del ilícito transitan el proceso judicial privados de su libertad”. Uno de ellos tiene 50 años y el otro, 23, y sus respectivas iniciales son R.E.L. y G.S.P. A su vez, la funcionaria precisó que “hay un cuarto integrante del grupo delictivo que ya fue identificado y ubicado en un país limítrofe”, y agregó que “avanzan las gestiones para que también pueda ser imputado”.

Intimidaciones

“Entre el miércoles 1 y el viernes 10 de este mes, los imputados y el hombre que está en el extranjero amenazaron al profesional que resultó víctima con agredirlos físicamente a él y a sus familiares”, aseveró la funcionaria del MPA.

Urquiza señaló que “los cuatro hombres actuaron a partir de un plan delictivo común y con una clara distribución de roles”. En tal sentido, relató que “a través de WhatsApp, le dijeron a la víctima que conocían los movimientos y las rutinas de sus seres queridos y le exigieron la entrega de 100.000 dólares a cambio de no hacerles daño”.

Cómo operaban los delincuentes

Según indicó la fiscal, “el imputado de iniciales R.E.L. y el coautor que está fuera del país eran quienes aportaban información personal y sensible acerca de la víctima y su entorno”. En cuanto a los otros dos hombres involucrados, detalló que “ellos usaban esos datos para concretar los amedrentamientos”.

Asimismo, Urquiza manifestó que “después de numerosos mensajes intimidatorios, el jueves 9 los hombres de iniciales JLR y GSP fueron hasta dos locales comerciales que pertenecen a la esposa del médico e insistieron con las amenazas”. Al respecto, afirmó que “con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, buscaron demostrar el dominio que ejercían sobre el círculo íntimo de la víctima”.

Al igual que a los otros dos investigados, al hombre que fue imputado hoy se le endilgó la coautoría del delito de extorsión.