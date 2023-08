En el día en que su hija cumpliría años, murió el padre de Cecilia Strzyzowski

El padre de Cecilia fue compañero de primaria de Patricia Acuña, hermana de la detenida por el homicidio de la joven, Marcela.

En chats a los que accedió NA, el padre de Cecilia le pedía a Patricia Acuña saber dónde estaba Cecilia y la mujer le sugería que se había ido al sur con otro hombre, algo que se comprobó era la estrategia elegida por el clan Sena para ganar tiempo con la familia de la víctima.

La madre de Cecilia se reunirá con Capitanich

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, afirmó este jueves que el gobernador provincial Jorge Capitanich se comunicó con ella y anunció que la semana próxima mantendrán un encuentro.

Durante un acto en avenida 9 de Julio y Vicente López y Planes, en la esquina de la fiscalía, la mujer aseguró a la prensa que el mandatario provincial la llamó ayer y la convocó a reunirse el jueves 10 de agosto, informó Télam

"El gobernador Capitanich se comunicó conmigo, nos vamos a encontrar la semana que viene para hablar. Me dijo que está a disposición mía y que él también como el presidente (Alberto Fernández) quiere que se haga justicia", precisó Gloria, quien añadió: "Quiero creer".

En tanto, la mujer indicó que a las 17 saldrán micros gratuitos desde la plaza 25 de Mayo hacia el Parque de la Democracia para conmemorar el nacimiento de Cecilia, quien hoy cumpliría 29 años.

"Me siento acompañada, todo Resistencia me acompaña lo que pasa que la gente está trabajando pero pasan y me dan un besito", destacó.

• LEER MÁS: "Mi hija tenía miedo, pero por protegerme nunca me lo dijo", dijo la mamá de Cecilia Strzyzowski