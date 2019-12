Condenaron a 20 años de prisión a uno de los homicidas de Marianela Brondino

Este viernes por la mañana finalizó uno de los juicios por el homicidio de Marianela Brondino en 2010. Por el crimen fue condenado a 20 años de prisión efectiva Walter Borda por ser declarado "autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo".

"Es un mensaje para todas las madres que están buscando justicia por sus hijos", dijo Graciela Brondino, mamá de la joven, al salir de la audiencia.

Brondino además expresó: "Es cerrar años de lucha. Al encontrar justicia por mi hija es un poco de justicia para los otros chicos que están en la asociación. Siempre tuve alguna esperanza. En algunos momentos pensé que era imposible, como tapar un tsunami con la mano. Me tomaba los días para llorar y seguía. Estaba convencida que las intenciones de mi hija era de seguir viviendo, tenía 25 años, toda la vida por delante. Me destruyeron la familia completamente, entonces eso me impulsó a seguir luchando".

Y sentenció: "Ahora voy por la otra persona, que está bajo la órbita del Juzgado de Menores". Sobre su lucha, recordó: "Lamentablemente esta no es una tarea de las madres, debería ser de la Justicia".

Asimismo, los jueces José Luis García Troiano (presidente), Pablo Busaniche y Susana Luna declararon reincidente a Borda por tener una condena anterior por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por su parte, la Justicia de Menores investiga a otra persona por el mismo hecho delictivo.

El caso

"El ilícito fue cometido minutos antes de las 21 del miércoles 28 de abril de 2010 y la víctima –que en ese momento tenía 25 años– murió el miércoles 5 de mayo a raíz de las lesiones que sufrió", precisaron los fiscales Martín Torres y Andrés Marchi.

Torres y Marchi recordaron que “Brondino circulaba en una bicicleta playera por calle Gorostiaga al 1900 cuando una moto tipo Honda de color negro se le puso a la par. En el motovehículo iban dos personas sin casco. Uno de ellos es el acusado y el otro es un hombre que, en ese momento, era menor de edad”. Los funcionarios del MPA indicaron que “los motociclistas intentaron arrebatarle el bolso que llevaba la víctima colgado en su brazo derecho, objetivo que finalmente no lograron”.

“Cuando quisieron quitarle las pertenencias a Brondino, la joven se cayó de la bicicleta y golpeó su cabeza contra el piso. El impacto contra la cinta asfáltica le produjo lesiones que, finalmente, le causaron la muerte siete días después de ser agredida”, sostuvieron los fiscales.

Cabe recordar que el caso de Marianela fue el primero en la provincia por el cual se ofreció una recompensa por información. Además en el caso hubo cerca de 22 testigos que presentaron su declaración, entre ellos el padre de Borda que lo incriminó en al menos tres ocasiones.