El Conicet y un nuevo streaming de la investigación de la ciencia argentina

Habrá una transmisión en streaming para mostrar, en tiempo real, el trabajo de arqueólogos del Conicet, la Universidad de La Plata y la Universidad de Catamarca

Luego de la exploración de las profundidades del Cañón Submarino Mar del Plata y la realización del streaming paleontológico Expedición Cretácica en 2025, la Fundación Azara vuelve con un nuevo streaming del Conicet para la audiencia interesada en la exploración, la ciencia, la naturaleza y la historia de las sociedades humanas.

En esta ocasión, se realizará una transmisión en vivo (streaming) para mostrar, en tiempo real, el trabajo de los arqueólogos del Conicet , la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca y la Fundación Azara , entre otras instituciones. Durante la transmisión, se podrá observar el desarrollo de una excavación arqueológica en el sitio incaico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, provincia de Catamarca, Argentina.

Objetivos de la expedición de los arqueólogos

El objetivo principal de la “Expedición Inka 2026” es realizar una excavación arqueológica en El Shincal de Quimivil, uno de los asentamientos más emblemáticos de la presencia incaica en el Kollasuyu, con el propósito de profundizar el conocimiento sobre su organización espacial y las actividades que allí se desarrollaron.

Este sitio, de carácter político, administrativo y ceremonial, fue planificado, construido y habitado por los incas entre 1471 y 1536, y es considerado una capital provincial (wamani) del Tawantinsuyu.

Llevar a cabo una campaña arqueológica en el sitio El Shincal de Quimivil, orientada a documentar y comunicar el proceso de investigación de manera integral.

Mostrar en tiempo real el desarrollo de una excavación arqueológica, centrada en el estudio de una estructura tipo kancha o recinto perimetral compuesto, con el propósito de documentar su arquitectura, espacialidad, cultura material asociada y las prácticas sociales desarrolladas en ella.

Difundir los avances, hallazgos y metodologías empleadas en la investigación

Promover la interacción directa con la sociedad (comunidad, estudiantes, colegas, prensa, entre otros), generando un espacio de diálogo en tiempo real a través de redes sociales y transmisiones en vivo que permitan la participación activa mediante preguntas y comentarios.

Fortalecer las vocaciones científicas y poner en valor el rol de la arqueología como ciencia social, destacando la relevancia del trabajo inter y transdisciplinario y el aporte de la ciencia argentina al estudio y preservación del patrimonio cultural y natural del país.

Los investigadores

Los investigadores que participarán en la transmisión en vivo forman parte del Equipo Interdisciplinario de Investigación El Shincal de Quimivil, junto con colaboradores de otros grupos de investigación. El equipo reúne a especialistas en antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio, vinculados a distintas instituciones académicas y científicas del país, entre ellas el Conicet, la Fundación Azara, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca.

Desde 1983, el grupo desarrolla de manera ininterrumpida actividades de investigación arqueológica y comunicación pública de la ciencia en el noroeste argentino, específicamente en el sitio incaico El Shincal de Quimivil (Londres, Catamarca), consolidándose como un referente en los estudios arqueológicos andinos de la Argentina.

El streaming

Se transmitirá en vivo y en directo desde el sitio donde se desarrolla la campaña arqueológica, mostrando las diferentes etapas del trabajo de campo y de laboratorio. La transmisión abarcará las actividades de prospección, planificación de la campaña, excavación, procesamiento de muestras (sedimentos y restos vegetales y animales), registro y análisis del material recuperado, así como momentos de intercambio científico y académico entre los miembros del equipo.

El streaming cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca y la Municipalidad de Londres.