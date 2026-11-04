Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Condenaron a tres años de prisión condicional a un exfuncionario del Ministerio de Salud por abusar de una empleada

Marcelo Dellaporta reconoció su culpabilidad en un juicio abreviado por un hecho ocurrido en 2024, cuando era secretario de Participación Social. Actualmente se desempeña en la Oficina de Estadísticas del SAMCo de Esperanza y deberá cumplir restricciones de contacto y acercamiento a la víctima.

4 de noviembre 2026 · 18:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Exfuncionario condenado. Marcelo Dellaporta recibió 3 años de prisión condicional por abuso sexual simple.

Exfuncionario condenado. Marcelo Dellaporta recibió 3 años de prisión condicional por abuso sexual simple.

La Justicia de Santa Fe condenó a Marcelo Dellaporta, exsecretario de Participación Social del Ministerio de Salud provincial, a tres años de prisión de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple contra una empleada de la cartera. El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando el entonces funcionario se encontraba en su despacho.

La sentencia fue dictada por el juez Leandro Lazzarini en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe. Durante la audiencia, Dellaporta reconoció expresamente su responsabilidad penal y aceptó la pena acordada entre su defensa, a cargo del abogado Ignacio Alfonso Garrone, y la fiscal Vivian Galeano.

Uno de los datos que se conocieron tras la resolución es que el exfuncionario actualmente trabaja en el SAMCo de Esperanza, en la Oficina de Estadísticas, pese a haber dejado el cargo político en el Ministerio de Salud en 2025, luego de que avanzara la denuncia en su contra.

LEER MÁS: Investigan un presunto abuso sexual dentro del Ministerio de Salud: la PDI intervino tras una denuncia

Cómo ocurrió el abuso en el despacho del Ministerio de Salud

De acuerdo con la investigación fiscal, el episodio ocurrió en una fecha no determinada de fines de octubre de 2024, entre las 7 y las 8.30, en las oficinas del Ministerio de Salud ubicadas en la intersección de 1.º de Mayo y Juan de Garay, en la ciudad de Santa Fe.

Según la reconstrucción del hecho, Dellaporta sorprendió a la empleada tomándola de los brazos cuando se encontraba en su despacho. Luego la acorraló contra un armario e intentó besarla sin su consentimiento, además de tocarle partes íntimas.

Tras lo ocurrido, la mujer realizó la denuncia y se inició una investigación penal. En marzo de 2025, el entonces funcionario fue imputado como presunto autor de abuso sexual simple por el fiscal Roberto Olcese, durante una audiencia desarrollada en la Fiscalía.

Renunció al cargo después de la denuncia

En medio del avance de la causa, Dellaporta presentó su renuncia a la Secretaría de Participación Social en Salud, cargo que había asumido en diciembre de 2023. La dimisión fue aceptada por el gobernador Maximiliano Pullaro cinco días después.

En aquel momento, el exfuncionario difundió un comunicado en el que calificó la situación como “injusta e inadmisible” y sostuvo que su salida buscaba permitir que la Justicia investigara la denuncia sin afectar al equipo de trabajo del Ministerio de Salud.

“Tomé la decisión de presentar mi renuncia al cargo de Secretario del Ministerio de Salud de la Provincia, con la convicción de que es el camino correcto para que la Justicia investigue una denuncia que rechazo”, había expresado.

LEER MÁS: Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Las restricciones que deberá cumplir durante dos años

Además de la pena de tres años de prisión condicional, el juez estableció una serie de reglas de conducta que Dellaporta deberá respetar durante dos años.

Entre las disposiciones se encuentran:

  • Prohibición absoluta de mantener contacto con la víctima, por cualquier medio: personal, telefónico, electrónico, redes sociales o a través de terceras personas.

  • Prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la mujer y de su domicilio.

  • Fijar un domicilio real en la ciudad de Esperanza, bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria.

  • No portar armas de ningún tipo.

  • Abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

La resolución también dispone que, una vez que la sentencia quede firme, se realice la identificación genética del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, conforme a lo establecido por la Ley 26.879.

Su trayectoria política y profesional

Dellaporta nació en Sarmiento, dirigió el SAMCo de Esperanza y fue concejal de esa ciudad por el Partido Socialista, dentro del Frente Progresista, entre 2016 y 2019. En 2023 fue candidato a senador departamental por Unidos para Cambiar Santa Fe.

En diciembre de ese año asumió como secretario de Participación Social en Salud de la Provincia, función que desempeñó hasta su renuncia en 2025. También cuenta con una trayectoria profesional como médico en el departamento Las Colonias.

Con la condena acordada en el juicio abreviado, la causa penal tuvo una resolución mediante el reconocimiento de responsabilidad del exfuncionario. La pena no implica su ingreso a prisión, aunque deberá cumplir las restricciones impuestas por la Justicia durante el plazo establecido.

prisión Ministerio de Salud años empleada
Noticias relacionadas
Cámara ratificó. Confirmaron la condena a Tadeo Azcurra por abuso sexual a una alumna en la escuela Macagno.

Abuso sexual en la escuela Macagno: confirmaron los 9 años y medio de prisión al ex portero y la defensa busca revertir el fallo

causa $libra: casacion revisara si dos inversores pueden ser querellantes tras el sobreseimiento de milei

Causa $Libra: Casación revisará si dos inversores pueden ser querellantes tras el sobreseimiento de Milei

Imputaron al hombre de 66 años investigado por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador Pullaro

Imputaron al hombre de 66 años investigado por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador Pullaro

Villa Suramericana: imputaron a una mujer por agredir a una policía y el fiscal analiza pedir prisión preventiva.

Usurpación frustrada en la Villa Suramericana: imputaron a una mujer por agredir a una policía y analizan pedir prisión preventiva

Lo último

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Último Momento
Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Nico Paz convirtió en la goleada de Como ante Lens en la Champions League

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Trabajadores del IOSFA se movilizan en Santa Fe contra el cierre de la delegación y la farmacia: denuncian despidos y falta de respuestas

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Aumento del boleto interurbano: los empresarios aseguran que el 11,57% es insuficiente y reclaman una nueva ley de emergencia

Aumento del boleto interurbano: los empresarios aseguran que el 11,57% es insuficiente y reclaman una nueva ley de emergencia

Verón dijo que no le gusta nada del fútbol argentino y palpitó la final de la Libertadores

Verón dijo que no le gusta "nada" del fútbol argentino y palpitó la final de la Libertadores

Ovación
La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

La reserva de Unión extendió su mal cierre con una derrota en casa ante Godoy Cruz

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión-Vélez, uno de los duelos liberados de la última fecha de la fase regular del Clausura

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Unión y los promedios de 2027: los puntos que conservará y la campaña que perderá

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Los movimientos que anticipan la inminente salida de Ignacio Lago de Colón

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Unión va por la clasificación el viernes, pero podría tener que esperar hasta el sábado

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90