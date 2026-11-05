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Ataque a tiros en un fútbol 5 de avenida Blas Parera: dos hombres quedaron presos por tentativa de homicidio

Los imputados tienen 22 y 38 años y están acusados de participar en un ataque a tiros ocurrido el 9 de septiembre en un predio deportivo de avenida Blas Parera al 7600. La víctima recibió varios disparos en distintas partes del cuerpo, pero sobrevivió.

5 de noviembre 2026 · 19:31hs
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Dos hombres presos. Quedaron en prisión preventiva por tentativa de homicidio en un complejo de fútbol 5.

Dos hombres presos. Quedaron en prisión preventiva por tentativa de homicidio en un complejo de fútbol 5.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por una tentativa de homicidio cometida en un complejo de fútbol 5 de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió en septiembre de este año, cuando uno de los investigados ingresó armado a un predio deportivo de avenida Blas Parera al 7600 y disparó varias veces contra un hombre con quien mantenía conflictos previos.

Los imputados tienen 22 y 38 años y fueron identificados por sus iniciales como LAL y AAA, respectivamente. La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, a partir del pedido formulado por la fiscal María Laura Urquiza, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sostuvo que la prisión preventiva era necesaria para evitar posibles riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Además, indicó que la magistrada rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa.

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El ataque a tiros en el complejo deportivo

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, alrededor de las 22, cuando ambos imputados habrían actuado de manera coordinada con la intención de matar a un hombre con el que tenían conflictos previos.

Según explicó Urquiza, el investigado de 38 años condujo una motocicleta hasta el complejo deportivo ubicado sobre avenida Blas Parera al 7600, donde se encontraba la víctima. Una vez en el lugar, el hombre de 22 años descendió del vehículo, ingresó al establecimiento y efectuó varios disparos con un arma de fuego en dirección al hombre.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió heridas en distintas partes del cuerpo, aunque logró sobrevivir. El objetivo de los agresores no llegó a concretarse y, tras efectuar los disparos, el atacante escapó del predio y volvió a subir a la motocicleta, en la que su presunto cómplice lo esperaba para facilitar la huida.

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Los roles de los dos imputados

En la audiencia, la fiscalía atribuyó a LAL, de 22 años, la autoría de una tentativa de homicidio calificado por el uso de un arma de fuego. En tanto, AAA, de 38 años, fue señalado como partícipe necesario del mismo delito.

Urquiza sostuvo que el aporte del hombre de mayor edad fue fundamental para la ejecución del ataque, ya que habría facilitado tanto el traslado del autor material hasta el complejo deportivo como su posterior escape.

Por estos motivos, la jueza Rosana Carrara hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que ambos permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.

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