Dos hombres intentaron robarle la moto a una pareja y fueron condenados a tres y cuatro años de prisión

18 de febrero 2026 · 15:51hs
José Busiemi

Dos hombres de 23 años fueron condenados por intentar robarle la moto a una pareja que circulaba por Callejón Aguirre en dirección a avenida Blas Parera, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

Los condenados fueron identificados como Agustín Alejandro Roldán y Maximiliano Saucedo, y la investigación estuvo a cargo de la fiscal Agostina Aimi. La sentencia fue dictada por el juez Luis Octavio Silva, en el marco de un juicio abreviado.

Para Roldán, la pena fue inicialmente de dos años y seis meses de prisión efectiva. Sin embargo, como ya contaba con una condena previa por delitos contra la propiedad, la pena se unificó en cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, y fue declarado reincidente.

Por su parte, Saucedo recibió tres años de prisión de ejecución condicional, además de la imposición de normas de conducta.

Con un fierro

“El ilícito que investigamos fue cometido minutos después de las 3 de la madrugada del lunes de la semana pasada”, informó la fiscal Aimi.

Según detalló, las víctimas —un hombre y una mujer que son pareja— se trasladaban en una moto Honda Wave cuando, a la altura del destacamento de los Bomberos Voluntarios de Las Flores, fueron abordadas por los dos imputados.

“Para cometer el delito, Roldán tenía un fierro que usó para amenazar a las víctimas”, precisó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente, el robo no se concretó porque las víctimas se resistieron y los agresores huyeron corriendo del lugar.

Roldán fue aprehendido por la policía en inmediaciones del hospital Iturraspe, mientras que Saucedo fue detenido en el lugar de los hechos, al que regresó minutos después de haber intentado cometer el delito.

Calificación penal

Ambos fueron condenados como coautores del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma.

Con esta resolución judicial, el caso quedó cerrado con condenas diferenciadas según los antecedentes de cada imputado y la modalidad del hecho ocurrido en la madrugada en el norte de la capital santafesina.

