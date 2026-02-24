La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.
Los árbitros respaldaron a la AFA en medio del conflicto judicial
La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina y la Asociación Argentina de Árbitros manifestaron su respaldo a la AFA en medio del conflicto judicial
Ambas entidades señalaron que acompañan la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, integrado por los dirigentes de los 30 clubes, y remarcaron que dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA y ya tomó estado público.
Los árbitros bancaron la gestión de Tapia en AFA
En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio Tapia.
El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.