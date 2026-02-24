Causa AFA: las rutas del dinero que investigan jueces y presionan a Tapia

La Justicia federal profundizó la investigación sobre el manejo económico de la AFA y consolidó tres líneas centrales que colocan a Claudio Tapia bajo presión

La Justicia federal profundizó la investigación sobre el manejo económico de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y consolidó tres líneas centrales que hoy colocan a Claudio Tapia bajo presión judicial a menos de cuatro meses del Mundial 2026.

El expediente analiza presuntas retenciones impositivas no giradas, el circuito financiero de los premios obtenidos en Qatar 2022 y movimientos vinculados con la financiera Sur Finanzas.

El tema AFA y Claudio Tapia

El presidente de la AFA fue citado a indagatoria y quedó alcanzado por una prohibición de salida del país, medida que marca la gravedad institucional del proceso.

La causa contra la conducción de la AFA se abrió por un reclamo fiscal: se investiga si retenciones previsionales y tributarias descontadas a jugadores y empleados fueron o no transferidas a los organismos correspondientes. Ese planteo inicial derivó rápidamente en pedidos de documentación contable, cruces bancarios y la reconstrucción del flujo financiero interno de la entidad.

Con el avance de las medidas probatorias surgió un segundo eje de investigación: el destino de los premios económicos tras la consagración argentina en el Mundial Qatar 2022. Los jueces intentan determinar cómo se administraron esos fondos, qué criterios se utilizaron para su distribución y si hubo transferencias millonarias que requieran explicaciones fiscales o contractuales adicionales.

Un tercer frente judicial apunta a operaciones vinculadas con la financiera Sur Finanzas. La Justicia analiza transferencias y movimientos que podrían haber conectado estructuras privadas con recursos provenientes del fútbol profesional.

El objetivo del expediente es reconstruir la ruta completa del dinero y establecer eventuales responsabilidades administrativas o penales. Hasta ahora, los documentos y los cruces bancarios buscan trazar cada etapa del flujo para determinar si existieron irregularidades formales o delitos económicos.

El escenario representa el principal desafío judicial para Claudio Tapia desde su llegada a la presidencia de la AFA. Citado a indagatoria y con restricciones migratorias iniciales, el dirigente enfrenta una situación inédita mientras la organización del fútbol argentino debe sostener su agenda deportiva y política al mismo tiempo que articula su estrategia de defensa.

En tribunales consideran que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de la causa, en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. El avance del expediente mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y deja abierta una etapa de alta tensión institucional en el fútbol argentino.