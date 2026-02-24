Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Se apaga un febrero díficil para Unión y ahora arranca otra historia

Unión cerró febrero con récord 1-3 y recién volverá a jugar el 8 de marzo ante Obras Basket en el Ángel Malvicino por la Liga Nacional, con varios temas claves

Ovación

Por Ovación

24 de febrero 2026 · 15:15hs
Se apaga un febrero díficil para Unión y ahora arranca otra historia

Prensa Unión

La caída en el Malvicino frente a Quimsa bajó el telón de un febrero intenso para Unión en la Liga Nacional. Un mes comprimido, exigente y con más tropiezos que certezas: 1-3 como saldo final. Cuatro estaciones en pocas semanas que dejaron desgaste y varias conclusiones sobre la mesa.

Ahora el calendario ofrece una pausa. El Tatengue no volverá a escena hasta el 8 de marzo, cuando reciba a Obras Basket en el Estadio Ángel Malvicino. Tiempo para recalcular, ajustar piezas y, sobre todo, recuperar energía física y mental.

Unión, enfocado en reponerse tras tres derrotas en fila

En ese paréntesis competitivo, solo uno seguirá en modo partido: el venezolano Yeferson Guerra. El escolta viajará para disputar la segunda ventana FIBA con su seleccionado, que tendrá paradas en Belo Horizonte y Valdivia ante Brasil y Chile. Mientras el plantel baja cargas en Santa Fe, él seguirá sumando minutos y roce internacional.

Dentro del análisis deportivo, hubo una luz que se encendió con fuerza: Theo Akwuba. El interno se transformó en una respuesta concreta en la pintura, con promedios de 16,5 puntos y 12,5 rebotes en cuatro juegos. Presencia, rebote y gol en la zona caliente, un factor que Rearte necesitaba consolidar.

Pero el mes también dejó una alarma: la lesión de Chris Vogt, que apenas pudo estar algunos minutos en la gira por Córdoba. Su contratiempo obligó a reconfigurar rotaciones y volvió más urgente la necesidad de profundidad en el juego interior.

En paralelo, la dirigencia y el cuerpo técnico aceleran gestiones para cubrir la salida de Marco Lukic. El mercado empieza a agitarse y en Unión saben que el próximo movimiento puede marcar el pulso de lo que viene. Febrero ya queda atrás. El desafío es que marzo encuentre a Unión más firme, más largo y con una identidad más clara. Porque la temporada no espera.

Unión Liga Nacional Ángel Malvicino
Noticias relacionadas
bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de union a la gestion de afa

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Unión repetiría el equipo que viene de jugar los últimos dos partidos.

No hay dos sin tres: Unión mantendría el mismo equipo para jugar con Sarmiento

¿que partido de union afectara el paro de la fecha 9 en la afa?

¿Qué partido de Unión afectará el paro de la fecha 9 en la AFA?

el 15 de abril, una fortaleza para union: todos los puntos que tiene los sumo en santa fe

El 15 de Abril, una fortaleza para Unión: todos los puntos que tiene los sumó en Santa Fe

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe