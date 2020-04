Coronavirus: rechazaron el pedido de prisión domiciliaria a Luis Paz

La Cámara de Apelaciones con sede en la ciudad de Rosario, rechazó el pedido de prisión domiciliaria que fuera solicitado por el narcotraficante Luis Paz –padre del Fantasma Paz– y quien actualmente cuenta con un procesamiento por ser el líder de una asociación ilícita para vender drogas. La resolución judicial de la cámara se basa en el decreto presidencial sobre la pandemia de coronavirus sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La resolución dice textualmente "la diseminación del virus Covid-19 no discrimina entre ciudadanos libres y los que se encuentran en prisión. Vale recordar que Paz se encuentra alojado en la cárcel federal de Rawson en la provincia de Chubut, una de las tres provincias argentinas adonde no ingresó el coronavirus.

Más seguro en Rawson

La consideración de los camaristas federales Élida Vidalk y Aníbal Pineda, en otro tramo de los considerandos expresa: "El virus no discrimina entre los ciudadanos libres y los que están en prisión, y que la unidad de detención de Paz es el mejor lugar para evitar que el coronavirus circule, al punto, que no hay ningún contagiado en ninguna cárcel del país". Paz actualmente está alojado en una celda personal en la cárcel federal de Rawson, que no tiene superpoblación de presos. Además, en la línea argumental de la Justicia federal, se consideró que el territorio de la provincia de Santa Fe, se cuenta entre las que las que tienen a más personas contagiadas.