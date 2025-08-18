Uno Santa Fe | Judiciales | prisión

Cortaban la luz para luego entrar a robar: prisión preventiva para cuatro hombres de Cañada de Gómez y Rosario

Cuatro hombres fueron detenidos tras una serie de intentos de robo en mutuales, inmobiliarias, un estudio contable y un organismo público.

18 de agosto 2025 · 18:49hs
Prisión preventiva para cuatro hombres que intentaron robar inmuebles tras cortar la luz

Prisión preventiva para cuatro hombres que intentaron robar inmuebles tras cortar la luz

Cuatro hombres quedaron con prisión preventiva tras ser imputados por una serie de intentos de robo en Esperanza y Franck, dos localidades del departamento Las Colonias.

Los imputados, oriundos de Cañada de Gómez y Rosario, planificaban sus ilícitos coordinando roles y recorriendo distintos puntos de la provincia, utilizando un método particular: cortaban el suministro eléctrico de los inmuebles antes de intentar ingresar.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Alejandro Benítez, quien explicó que la justicia consideró acreditadas las circunstancias necesarias para hacer lugar al pedido, a pesar de la oposición de las defensas durante las audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los imputados identificados con las iniciales JEF, AGI, RDVG y LDS son investigados por su participación en estos hechos.

Según precisó Benítez, los hombres viajaron por distintos puntos de la provincia con la intención de cometer robos, coordinando tareas y repartiendo roles. En los primeros minutos del sábado 26 del mes pasado, JEF, AGI y RDVG se trasladaron a Esperanza en un Peugeot 208, donde actuaron sobre dos mutuales, dos inmobiliarias, un estudio contable y un organismo público. En todos los casos, no lograron concretar los robos.

Posteriormente, se dirigieron a Franck, donde repitieron la misma metodología sobre dos mutuales, una oficina de seguros y una distribuidora, también sin éxito. Durante esa madrugada, JEF destruyó el portón trasero de una concesionaria de automotores, ingresó al local y revisó cajones hasta que una alarma lo obligó a escapar.

Dos días después, los cuatro imputados regresaron a Esperanza, intentando nuevamente ingresar a la inmobiliaria a la que previamente habían cortado la luz. Sin embargo, un sereno alertó a la policía, y tras una persecución, dos fueron detenidos en Arocena, un tercero en una zona rural y el último mediante un allanamiento en Cañada de Gómez.

A los cuatro se les imputó la coautoría de 13 hechos de tentativa de robo calificado, todos cometidos “en poblado y en banda”, y permanecen con prisión preventiva a la espera del avance de la investigación.

prisión hombres luz
Noticias relacionadas
ordenaron la prision preventiva para el hombre acusado del homicidio de walter paglia

Ordenaron la prisión preventiva para el hombre acusado del homicidio de Walter Paglia

La defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi había presentado un hábeas corpus

La Justicia rechazó el pedido de libertad al exmarido de Julieta Prandi y desestimó el hábeas corpus

El juicio por abuso sexual se realizó en los tribunales de Reconquista.

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Bestial. Kunz se subió a la combi por la puerta del acompañante y le asestó varias puñaladas al conductor en su rostro. 

Juicio por el ataque a los cadetes del Liceo Militar en la Ruta 1: "Mi papá puso el cuerpo para evitar que la tragedia fuera peor"

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"