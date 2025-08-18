Cortaban la luz para luego entrar a robar: prisión preventiva para cuatro hombres de Cañada de Gómez y Rosario

Cuatro hombres fueron detenidos tras una serie de intentos de robo en mutuales, inmobiliarias, un estudio contable y un organismo público .

Cuatro hombres quedaron con prisión preventiva tras ser imputados por una serie de intentos de robo en Esperanza y Franck , dos localidades del departamento Las Colonias.

Los imputados, oriundos de Cañada de Gómez y Rosario , planificaban sus ilícitos coordinando roles y recorriendo distintos puntos de la provincia, utilizando un método particular: cortaban el suministro eléctrico de los inmuebles antes de intentar ingresar.

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Alejandro Benítez, quien explicó que la justicia consideró acreditadas las circunstancias necesarias para hacer lugar al pedido, a pesar de la oposición de las defensas durante las audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los imputados identificados con las iniciales JEF, AGI, RDVG y LDS son investigados por su participación en estos hechos.

Según precisó Benítez, los hombres viajaron por distintos puntos de la provincia con la intención de cometer robos, coordinando tareas y repartiendo roles. En los primeros minutos del sábado 26 del mes pasado, JEF, AGI y RDVG se trasladaron a Esperanza en un Peugeot 208, donde actuaron sobre dos mutuales, dos inmobiliarias, un estudio contable y un organismo público. En todos los casos, no lograron concretar los robos.

Posteriormente, se dirigieron a Franck, donde repitieron la misma metodología sobre dos mutuales, una oficina de seguros y una distribuidora, también sin éxito. Durante esa madrugada, JEF destruyó el portón trasero de una concesionaria de automotores, ingresó al local y revisó cajones hasta que una alarma lo obligó a escapar.

Dos días después, los cuatro imputados regresaron a Esperanza, intentando nuevamente ingresar a la inmobiliaria a la que previamente habían cortado la luz. Sin embargo, un sereno alertó a la policía, y tras una persecución, dos fueron detenidos en Arocena, un tercero en una zona rural y el último mediante un allanamiento en Cañada de Gómez.

A los cuatro se les imputó la coautoría de 13 hechos de tentativa de robo calificado, todos cometidos “en poblado y en banda”, y permanecen con prisión preventiva a la espera del avance de la investigación.