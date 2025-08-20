Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

El volante Manuel Lanzini será nuevo jugador de Vélez y podrá disputar el Clausura y la Copa Libertadores, después de una transferencia sin costo desde River

20 de agosto 2025 · 19:33hs
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

El mediocampista Manuel Lanzini será nuevo jugador de Vélez y podrá disputar tanto el Torneo Clausura como la Copa Libertadores, después de una transferencia sin costo desde River que evitó la vía de rescisión contractual.

A diferencia de Marcos Rojo, quien solo puede jugar certámenes internacionales con Racing por haber llegado como jugador libre fuera del periodo habilitado, el enganche podrá participar en todas las competencias oficiales.

La operación se concretó mediante un acuerdo formal entre River y Vélez: sin dinero de por medio pero con la cesión de un porcentaje del pase al club de Núñez. Esa fórmula permitió sortear el artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA, que impide inscribir jugadores libres si la rescisión contractual se produce después del cierre del libro de pases (24 de julio).

Rojo, en cambio, quedó inhabilitado para el Clausura por haber dejado Boca fuera de ese plazo, por lo que solo está disponible para la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Detalles del contrato y situación deportiva entre Vélez y Lanzini

Lanzini, de 31 años, firmará un vínculo hasta diciembre de 2026 y será incluido en la lista de buena fe de Conmebol para los cuartos de final, instancia en la que Vélez se medirá justamente con Racing. El volante ofensivo arriba tras un segundo ciclo irregular en River, donde fue marginado por el entrenador Marcelo Gallardo y no logró continuidad. Según trascendió, el futbolista priorizó el desafío deportivo y aceptó un salario inferior al que percibía en Núñez.

La dirigencia de River facilitó la salida sin conflictos, en contraste con otros casos recientes, y acordó con el Fortín una transferencia "simbólica" que permite al jugador estar disponible desde el primer partido. En Liniers, Guillermo Barros Schelotto lo considera una pieza clave para potenciar al equipo en la recta final de la temporada.

Mientras Rojo permanece inactivo en el torneo local y solo entrena en el predio Tita Mattiussi, Lanzini podrá debutar en ambas competencias y existe la posibilidad concreta de que se enfrente al defensor en la serie de Libertadores.

Implicancias reglamentarias y precedentes

La diferencia entre ambos casos deja en evidencia cómo las formas de desvinculación —transferencia formal entre clubes versus salida como jugador libre fuera de plazo— pueden condicionar la disponibilidad competitiva de los futbolistas y marcar precedente en el mercado argentino.

Vélez Manuel Lanzini River
Noticias relacionadas
Vélez venció a Fortaleza y se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez le ganó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

velez quiere ante fortaleza avanzar a cuartos de final de la libertadores

Vélez quiere ante Fortaleza avanzar a cuartos de final de la Libertadores

velez e independiente, duelo de candidatos en el amalfitani

Vélez e Independiente, duelo de candidatos en el Amalfitani

Vélez sumó un valioso empate como visitante ante Fortaleza.

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Lo último

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Último Momento
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"