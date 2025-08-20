Uno Santa Fe | Judiciales | choque

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Se trata de Pedro Agustín Bertossi, de 35 años. Además, se lo inhabilitó para conducir vehículos náuticos a motor por cinco años. El siniestro se registró la noche del sábado 7 de diciembre de 2024.

20 de agosto 2025 · 19:20hs
Condenaron a tres años de prisión efectiva al autor del homicidio culposo de Adrián Javier Taborda cometido tras el choque de dos lanchas en el río Paraná

Condenaron a tres años de prisión efectiva al autor del homicidio culposo de Adrián Javier Taborda cometido tras el choque de dos lanchas en el río Paraná

Un hombre de 35 años identificado como Pedro Agustín Bertossi fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del homicidio culposo de Adrián Javier Taborda, cometido por el choque de dos lanchas en el río Paraná.

La sentencia fue dispuesta por el juez Octavio Silva, en un juicio de procedimientos abreviados que se desarrolló este miércoles al mediodía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal Rosana Marcolín representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia en la que se resolvió el conflicto penal. En tanto, las primeras diligencias del caso estuvieron a cargo del fiscal Arturo Haidar, quien estaba de turno al momento del hecho delictivo.

LEER MÁS: Accidente fatal en el río: la familia de la víctima denuncia "maniobras fraudulentas" y rechaza la libertad para el acusado del choque

“Como parte de la pena, Bertossi fue inhabilitado para conducir vehículos náuticos a motor por cinco años”, precisó la fiscal. Además, tras haber pasado ocho meses en prisión preventiva, Bertossi cumplirá el resto de la pena en libertad condicional, con las normas de conducta habituales.

Víctimas

Marcolín destacó que “en junio de este año, las víctimas habían manifestado su voluntad de que el caso se resolviera mediante un juicio de procedimientos abreviados, para evitar las circunstancias asociadas a la realización de un juicio oral”. En tal sentido, expuso que “analizamos ese requerimiento junto con el Fiscal Regional Jorge Nessier y consideramos que era razonable”.

Asimismo, la fiscal afirmó que “para definir el monto y el modo de cumplimiento de la pena se contempló que luego de la colisión entre embarcaciones Bertossi llevó adelante diferentes maniobras tendientes a desvincularse de lo que había sucedido”. En relación a ello, señaló que “las víctimas expresaron su conformidad con la pena a tres años de prisión efectiva impuesta”.

Por otro lado, la funcionaria del MPA indicó que “con pleno acuerdo de su parte, los familiares de la víctima fatal y otras personas que sufrieron perjuicios a causa del ilícito fueron resarcidos económicamente”. A su vez, puntualizó que “los gastos de reparación de la embarcación en la que murió Taborda también fueron cubiertos por el condenado”.

LEER MÁS: El crudo testimonio de uno de los sobrevivientes del accidente de lanchas: "Nos pudo haber matado a todos"

Lanchas deportivas

El homicidio culposo fue cometido entre las 22 y las 22:30 del sábado 7 de diciembre del año pasado a la altura del kilómetro 585 del río Paraná, en la margen derecha, en inmediaciones de la isla La Paciencia.

Marcolín señaló que “Bertossi timoneaba una embarcación deportiva de su propiedad, denominada ‘Samira’, en la que además iban otros diez tripulantes”, y subrayó que “embistió a otro vehículo del mismo tipo que llevaba el nombre de ‘Anita’, en el cual navegaban Taborda y otras siete personas más”.

La fiscal sostuvo que “el condenado incumplió con su obligación de mantener una eficaz vigilancia visual y auditiva e infringió el deber de diligencia y previsibilidad”. Especificó que “iba con las luces de posicionamiento nocturnas apagadas; no tenía apoyo lumínico externo; se trasladaba a una velocidad superior a la requerida para ejecutar maniobras adecuadas y eficaces, y había excesos en el peso y la cantidad de tripulantes”.

A su vez, la representante del MPA remarcó que “la colisión se produjo a pesar de que el propietario de la embarcación en la que iba la víctima fatal hizo señales de luces en zigzag con una linterna de alto alcance”.

Según detalló, “a raíz del siniestro, Taborda falleció momentos después y las personas que iban con él en la lancha resultaron con heridas de distinta consideración”.

“Por su parte, Bertossi decidió alejarse del lugar luego de la colisión, limpiar su embarcación y retirarse a su domicilio, a sabiendas de las graves consecuencias que había tenido su conducta negligente”, explicitó Marcolín.

Juicio abreviado

Bertossi reconoció su responsabilidad penal como autor de homicidio culposo causado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, así como de lesiones leves culposas.

La Defensa aceptó la calificación penal de los hechos propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio abreviado.

choque lanchas río Paraná víctimas juicio
Noticias relacionadas
Prisión preventiva para cuatro hombres que intentaron robar inmuebles tras cortar la luz

Cortaban la luz para luego entrar a robar: prisión preventiva para cuatro hombres de Cañada de Gómez y Rosario

La defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi había presentado un hábeas corpus

La Justicia rechazó el pedido de libertad al exmarido de Julieta Prandi y desestimó el hábeas corpus

El juicio por abuso sexual se realizó en los tribunales de Reconquista.

Condenaron a un exjefe policial santafesino por abuso sexual de una nena de su familia

Bestial. Kunz se subió a la combi por la puerta del acompañante y le asestó varias puñaladas al conductor en su rostro. 

Juicio por el ataque a los cadetes del Liceo Militar en la Ruta 1: "Mi papá puso el cuerpo para evitar que la tragedia fuera peor"

Lo último

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Último Momento
A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

A diferencia de Rojo, Lanzini puede jugar en Vélez todos los torneos

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: Muy intenso y con orden

Negro, tras la primera práctica de Medrán en Colón: "Muy intenso y con orden"

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Choque fatal de lanchas en el río Paraná: condena y libertad para el autor del homicidio culposo

Lago, tras la llegada de Medrán: Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos

Lago, tras la llegada de Medrán: "Hay que hacer mea culpa, porque ya pasaron muchos técnicos"

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Ovación
Minella se despidió del plantel: Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión

Minella se despidió del plantel: "Tenía fuerzas para seguir, pero entiendo la decisión"

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

El gran desafío de Medrán: ¿qué lo llevó a aceptar a Colón en medio del caos?

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Unión ya tiene árbitro para el cruce de Copa Argentina ante River en Mendoza

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón espera por el Pulga Rodríguez en la previa del debut de Medrán

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Colón, pendiente de la posible venta de Beltrán a CSKA de Moscú

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"