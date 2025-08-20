Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordenan a la billetera virtual cesar el cobro

Una mujer denunció que desde su teléfono, mientras estaba en reparación, le gestionaron un préstamo de 500.000 pesos sin su autorización; la Justicia ordenó a la billetera virtual suspender el cobro y el responsable se comprometió a resarcirla.

Llevó su teléfono a reparar y le gestionaron un crédito desde una app: ordena a la billetera virtual cesar el cobro

Una billetera virtual deberá cesar el cobro de un préstamo que fue solicitado mientras el teléfono de la titular de la cuenta estaba en un taller de reparación de celulares en la ciudad de Santa Fe.

La medida se tomó tras un pedido de cese del estado antijurídico presentado en los tribunales de la capital provincial.

La maniobra delictiva fue cometida por el propietario del local de reparación, quien se comprometió a realizar un resarcimiento económico a la víctima, según informó la fiscal Yanina Tolosa, a cargo de la investigación penal.

El juez Pablo Spekuljak impuso la medida durante una audiencia en los tribunales de Santa Fe. Tolosa detalló que, de acuerdo con la investigación, “la persona que tomó el crédito es el propietario del local comercial en el que estaba el teléfono de la víctima”. Además, señaló que “a partir de un acuerdo previo, ese hombre se comprometió a resarcir económicamente a la mujer”.

Movimientos sospechosos en su billetera virtual

La fiscal explicó que, tras recuperar su dispositivo, la víctima detectó movimientos extraños en su cuenta de la billetera virtual. “Al ingresar dinero, la plataforma lo descontaba automáticamente del saldo disponible, ya que lo tomaba como parte de pago de un crédito que ella no había solicitado”, indicó Tolosa.

Con la asistencia de su hija, la mujer pudo confirmar que, un día después de entregar el teléfono para su reparación, se solicitó y se acreditó un préstamo de 500.000 pesos a pagar en 98 cuotas con un elevado interés.

Tolosa agregó que el monto total del crédito fue transferido a una cuenta de la pareja del responsable del taller de reparación, concluyendo la investigación preliminar sobre la maniobra.