Uno Santa Fe | Judiciales | Julieta Prandi

La Justicia rechazó el pedido de libertad al exmarido de Julieta Prandi y desestimó el hábeas corpus

La Justicia desestimó un hábeas corpus presentado por la nueva defensa del empresario, exmarido de Julieta Prandi

15 de agosto 2025 · 10:32hs
La defensa de Claudio Contardi

La defensa de Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi había presentado un hábeas corpus

La Justicia de Campana rechazó este jueves un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, quien buscaba obtener la libertad o la prisión domiciliaria tras ser condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

Julieta Prandi prisión exmarido abuso sexual veredicto 1

El exmarido de Julieta Prandi está en la Alcaidía de Melchor Romero

Mientras tanto, el empresario gastronómico fue trasladado y ya se encuentra alojado en la Alcaidía N.º 3 de Melchor Romero, la misma donde están presos los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Según supo Noticias Argentinas, la decisión de rechazar el planteo fue tomada por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El nuevo abogado de Contardi, Fernando Sicilia, había argumentado que la detención inmediata ordenada por el tribunal era improcedente ya que su defendido siempre se mantuvo a derecho y no existía riesgo procesal.

Sin embargo, los jueces consideraron que la vía del hábeas corpus era incorrecta, ya que la privación de la libertad fue ordenada por el mismo tribunal que lo condenó y que existen las vías recursivas ordinarias para apelar el fallo.

"Sí, presentó un hábeas corpus el defensor y se lo rechazaron en menos de 24 horas", confirmó a este medio Javier Baños, uno de los abogados de Julieta Prandi, al celebrar la resolución judicial.

Tras la condena dictada el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad en esa localidad y luego pasó la noche en una comisaría de Escobar, hasta que finalmente fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero.

Julieta Prandi exmarido Justicia hábeas corpus libertad
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

