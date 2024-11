Crimen de Sofía Delgado: los acusados podrían recibir la pena de prisión perpetua

La audiencia se realizó en los Tribunales provinciales con una fuerte custodia policial y un grupo de manifestantes que acompañaba desde afuera. A lo largo de la jornada el fiscal Ortigoza describió cuál es la hipótesis sobre el crimen de Sofía Delgado. La joven oriunda de San Lorenzo, que tenía 20 años, desapareció el 30 de octubre pasado de esa localidad y fue hallada sin vida dos semanas después en un camino rural de Ricardone.

audiencia sofia delgado.jpg La audiencia por el femicidio de Sofía Delgado gentileza

El fiscal partió la acusación en dos: por un lado los acusados como autores del homicidio y por otro las sindicadas como encubridoras. En ese marco imputó a Alejandro B., de 35 años; a Eduardo "Pata" M., de 47 años y a Brian B., de 34 años, por los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas cometido contra una mujer mediando violencia de género en calidad de autores. Mientras que a Natalia P., de 46 años, Miranda L., de 29, las imputó por encubrimiento agravado.

Acerca de las medidas cautelares hubo distintas medidas. El juez Eugenio Romanini confirmó la prisión preventiva por 180 días para los tres hombres, mientras que las mujeres quedaron en libertad pero deberán cumplir una serie de reglas de conducta. Lo que analizó el fiscal Ortigoza en conferencia de presa es que todavía no está determinado con certeza el rol de las dos mujeres y que, además, no representan un peligro para la investigación.

Premeditado

Durante el desarrollo de la audiencia el fiscal reconstruyó los hechos basado en las evidencias y su principal hipótesis: que uno de los imputados se valió de una presunta relación sentimental con Sofía para premeditar el asesinato. Se trata de Alejandro B., que para el fiscal fue junto con Eduardo M. quienes llevaron adelante el plan al cual después se acopló Brian B.

En ese sentido el funcionario aseguró entre las principales evidencias se encuentran las conversaciones que los imputados comenzaron a mantener sobre el tema desde el 15 de octubre. "Los mensajes que había eran propuestas de Alejandro B. Hablan de Sofía, de una chica que no tenía madre y nadie iba a reclamar. Sofía estaba distanciada hacía dos años de la madre", describió Ortigoza en conferencia de prensa.

En esas mismas conversaciones se intercambiaban páginas pornográficas de internet en las que se veía a mujer amordazadas. En ese marco es que cobra otro sentido los elementos sexuales hallados por la policía en uno de los allanamientos realizados durante la investigación.

justicia Sofia Delgado.jpg Pedido de justicia por el crimen de Sofía Delgado

Asesinada

Según esta hipótesis Sofía fue asesinada el mismo 30 de octubre, noche en la que se registró su desaparición. Ese Alejandro B., que mantenía una relación con Sofía, la pasó a buscar en un Peugeot 308 y la llevó hasta un taller de Puerto San Martín ubicado en Corrientes al 100 que es propiedad de Eduardo M., otro de los imputados.

En el transcurso de la noche y la madrugada siguiente ocurrió el crimen. Según el informe preliminar de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario, la causa de la muerte fue asfixia mecánica.

Una vez que Sofía había fallecido fue Brian B., empleado del taller, quien ató de pies y manos a la víctima y la introdujo en una bolsa que luego recubrió con un aislante térmico. Después la ubicaron dentro de una bolsa de arpillera y la trasladaron al sector rural de Ricardone conocido como "camino de la Cremería".

Femicidio

Finalizada la audiencia el fiscal Ortigoza aseguró que la principal hipótesis es que se trató de un asesinato premeditado. "Fue un femicidio en términos de matar por placer a una persona de sexo femenino", explicó y refirió que Sofía fue "una víctima vulnerable".

Por ese motivo los tres hombres acusados fueron imputados por el mismo delito, más allá de que con el avance de la investigación se podrá determinar qué rol ocupó cada uno específicamente. Para esto será clave el progreso de la investigación durante los 180 días que se extenderá la prisión preventiva para los tres acusados.

Las mujeres

En cuanto a las mujeres imputadas el fiscal explicó que sus roles "no están del todo claro". "Hay un grado de probabilidad, se encontraron en sus domicilios cosas relacionadas a los imputados. No pude pedir prisión preventiva porque no hay peligro procesal".

A Miranda L. la acusaron de haber ayudado a Alejandro B. a eludir la acción de la Justicia alojándolo en su domicilio de Pergamino, provincia de Buenos Aires. En ese lugar secuestraron elementos utilizados en el homicidio, la llave del Peugeot 308 en el que trasladaron a Sofía y precintos plásticos. En cuanto a Natalia P., la Fiscalía describió que fue quien ocultó la insignia del Peugeot 308 y las prendas que utilizó Alejandro B. en el homicidio.

Para las dos mujeres el juez Romanini estableció que durante los próximos 180 días quedaran libres pero con restricciones: fijar domicilio, firmar cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial, nombrar un garante personal y no mantener ningún tipo de contacto con los familiares de la víctima.

