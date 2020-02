Declararán inimputable al acusado por la muerte de Francisco Sueldo

Este jueves a las 17 está previsto que en los Tribunales de la ciudad se lleve adelante una audiencia en la cual se hará el pedido de sobreseimiento por inimputabilidad al kinesiólogo Francisco Lascurain, único acusado por la muerte de Francisco Sueldo en mayo pasado, debido a su condición médica. El hombre se encontraba en prisión preventiva pero luego de ello será traslado al Mira y López. En las afueras de la audiencia habrá una concentración para apoyar el pedido de justicia de la familia del niño.

Cabe recordar que Francisco, de 11 años, perdió la vida el 14 de mayo de 2019 en un siniestro cuando iba en auto junto a sus padres en barrio María Selva. El auto fue embestido en la parte trasera por otro, al mando del único imputado, Francisco Lascurain, quien era vecino del lugar. Luego de protagonizar el siniestro y discutir con vecinos, fue a refugiarse en su casa, donde fue detenido después por la policía.

Walter Sueldo, papá de Fran, dialogó con UNO en la Radio, el programa que sale de lunes a viernes por FM Sol 91.5 y describió: "Es volver, acordarte, para mí fue ayer. Me acuerdo del día antes, esa mañana, que dormí siesta, el día que pasó, todo recuerdo. Por ahí uno está curando, buscando sanar el corazón y de vuelta empezar es remover todo y más cuando gritás, pedís justicia y nos damos cuenta que en Argentina pasa esto. Que no hay justicia, que nunca va a haber. Este tipo desquiciado que no ama la vida, que no quiere al prójimo, no le importó nada. Y yo tenía un ángel que tenía vida y él lo arrebató una noche. Ahora toda la vida es una noche. Estamos intentando superar todo esto. Más o menos sabíamos que podía llegar a ocurrir pero vos tenés la esperanza de otra cosa".

En agosto pasado y tras el análisis de una junta médica, se dispuso que el kinesiólogo era inimputable ya que, al momento del accidente estaba atravesando una etapa activa de esquizofrenia, enfermedad que se comprobó que era de larga data, y no podía ni comprender ni dirigir sus acciones en ese momento. Se dispuso su prisión preventiva pero ahora se conoció la noticia de que debido a su condición de salud, será trasladado al Mira y López.

Por su parte, Sueldo lamentó: "Hay leyes que lamentablemente lo avalan. Tiene antecedentes de internaciones que lo favorecen. El estado del momento en que ocurre el siniestro, como que pierde la cordura, le agarra el brote psicótico y no estaba en sus cabales al momento de pasar todo. No puede comprender, no se acuerda lo que hizo. Es inimputable. Ninguna clínica lo acepta, así que irá al Mira y López. Hay una clínica en Oliveros pero le queda lejos a la familia para verlo y entonces lo mejor para ellos fue internarlo acá cerca, lo tengo a quince cuadras de mi casa".

"Nunca voy a tener justicia, solamente Dios va a hacer justicia. Hay que ver quién se hace cargo del loco de ahora en más para que no siga haciendo atrocidades y dañando familias. Que no vuelva a la calle porque quedó demostrado que es impune para la sociedad y si realmente vuelve, a ver quién se hace cargo. Creo que le van a tirar la responsabilidad a la madre que es una señora mayor porque los hermanos no creo que se hagan cargo. Desde 2005 viene con brotes psicóticos y nunca se curó y no creo que lo haga ahora, ni en un año ni en dos. Hay que ver qué se hace con este tipo, quién evalúa y sigue su salud mental. A priori me dijeron que va a tener una tobillera pero no sé bien cómo será el perímetro. Al Mira y López lo conozco entero y es amplio y grande. Tengo médicos amigos que he ido a visitar y ahora me tengo que restringir de acercarme ahí porque si me ven van a pensar que lo voy a ir a buscar y no", agregó.

Al mismo tiempo destacó: "Sí voy a procurar que no toque más un volante. A veces el tiempo pasa y la gente se olvida, pero yo no. El daño que hizo y que puede seguir haciendo es mucho". Por último habló de un siniestro ocurrido este miércoles por la madrugada en la rotonda de Varadero Sarsotti donde murió Tobías Loseco de 17 al chocar con un patrullero. "Me imagino cómo estarán esos padres, no hay consuelo que te lo devuelva. Es un golpe más", dijo Sueldo al relatar que el chico era conocido de su familia.