Atacaron al ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, en cercanías de la Casa de Gobierno

El funcionario denunció haber sido agredido el martes por la noche. El hombre está identificado pero continúa prófugo

28 de enero 2026 · 08:17hs
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastía, fue víctima de una agresión en la noche del martes en inmediaciones de la Casa de Gobierno, en el barrio Sur de la ciudad. El atacante fue identificado por la Policía, aunque hasta el momento no fue detenido.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.30, cuando Bastía se dirigía a tomar un café. En la zona de General López al 2600, un hombre lo abordó de manera sorpresiva, lo habría tomado del cuello y lo amenazó verbalmente.

Tras el hecho, el funcionario provincial, de 60 años, radicó la denuncia correspondiente. Efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron un operativo en la zona, lograron identificar al agresor, aunque no pudieron dar con su paradero.

Bastía fue trasladado a Medicina Legal, donde el médico de turno no constató lesiones, por lo que no fue necesaria una derivación hospitalaria.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Estación Policial Sur, y la causa fue caratulada, en principio, como “agresión sin lesión”.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, que aún no fueron confirmados oficialmente, uno de los agresores sería empleado de la Casa de Gobierno y habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del ataque.

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Unión, con un cambio estratégico que modificará la defensa y el mediocampo

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar tradicional para los chicos implicados en el crimen de Jeremías Monzón

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

Comienza la llegada de los nadadores de la Santa Fe-Coronda

Franco Colapinto fue segundo en una nueva jornada de test de la Fórmula 1

Unión prepara una emotiva despedida para Ignacio Alessio, su capitán eterno

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"