Los peritajes y la autopsia al cuerpito del nene complicaron aun más a la madre y su pareja, quienes se encuentran detenidos.

Escalofriantes detalles de la autopsia a Thiago Altamirano, el bebé que murió en Salta

La autopsia a Thiago Altamirano, el bebé de dos años que murió en la provincia de Salta, y cuya madre y padrastro están detenidos , complicó aun más la situación de los adultos al confirmar que la causa de fallecimiento fue por asfixia mecánica provocada.

La muerte del menor ocurrió a fines de junio de este año y desde un comienzo se iniciaron actuaciones por presunto homicidio, por lo que su madre, María del Milagro Cuéllar Medina , y su pareja, Franco Nicolás Funes , fueron detenidos.

La autopsia confirmó que la versión de los acusados es falsa

En sus declaraciones ante el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, ambos comentaron que Thiago murió luego de caerse de la cama, sin embargo, el resultado de la autopsia confirmó que la versión de los acusados es falsa.

Dicho peritaje indica que la muerte fue por asfixia mecánica y que no se observaron lesiones compatibles con un accidente doméstico, versión que habían instalado ambos acusados.

El fiscal explicó que la principal acusación recae sobre Funes, a quien se le atribuye el delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que se analiza la responsabilidad de Cuellar Medina en su rol como madre y cuidadora.

La investigación continúa para establecer responsabilidades penales de los implicados

Mientras se esperan resultados de otros peritajes, declararon la dueña del lugar en el que vivían y vecinos, testimoniales que permitieron dar contexto de la situación extrema en la que estaban la víctima y su hermano.

Desde un comienzo de la causa los abuelos paternos expresaron su enojo con la Justicia y la falta de respuestas concretas: “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”.

En diálogo con medios locales, Marta, abuela del menor, recordó que habían participado activamente en la crianza de la víctima y de su hermano menor, un bebé de 10 meses.