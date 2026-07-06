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Santa Fe ya tiene certificados médicos digitales: cómo funcionan, quiénes pueden obtenerlos y qué cambia desde ahora

La provincia puso en marcha el sistema de certificados médicos digitales. La iniciativa busca agilizar los trámites, reducir la falsificación y avanzar en la digitalización del sistema de salud

6 de julio 2026 · 11:44hs
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Santa Fe implementa los certificados médicos digitales

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Santa Fe implementa los certificados médicos digitales

La provincia de Santa Fe dio un paso más en el proceso de modernización del Estado con la implementación de los certificados médicos digitales, un sistema que permitirá a pacientes y profesionales gestionar la documentación de forma completamente electrónica.

Desde ahora, quienes necesiten un certificado médico para presentar en una escuela, un club, un natatorio o para justificar una inasistencia laboral podrán adquirir la estampilla digital desde una computadora, teléfono celular o tablet y llevar el código al profesional que realizará la evaluación médica.

El nuevo sistema convivirá con los tradicionales certificados en papel al menos hasta fines de este año, período previsto para facilitar la transición hacia la modalidad digital.

Cómo obtener un certificado médico digital en Santa Fe

El trámite comienza ingresando al sitio oficial www.certificadomedicosantafe.org.ar, donde el usuario selecciona el tipo de certificado que necesita y abona la correspondiente estampilla digital.

Una vez realizado el pago, recibe un código por correo electrónico o WhatsApp que deberá presentar durante la consulta médica junto con su DNI.

Luego, el profesional verifica la identidad del paciente, realiza la evaluación clínica y emite el certificado mediante la plataforma digital. El documento llega de manera inmediata al dispositivo del paciente con un código QR que permite validar su autenticidad.

En esta primera etapa se podrán emitir certificados para:

  • Salud escolar
  • Aptitud para actividades deportivas
  • Natatorios
  • Certificados de salud general
  • Control laboral y justificación de ausencias

Las autoridades anticiparon que próximamente se incorporarán nuevas categorías.

Más seguridad para evitar certificados falsificados

Uno de los principales objetivos del nuevo sistema es combatir la falsificación de documentación médica.

El presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, primera circunscripción, Julio Bedini, explicó que únicamente los profesionales registrados podrán emitir certificados mediante credenciales personales y firma electrónica.

"Los certificados digitales ayudan a combatir el problema de la falsificación. No los puede emitir cualquier persona, ya que el profesional debe estar registrado y acceder mediante un sistema seguro", sostuvo.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Médicos de la segunda circunscripción, Alberto Tuninetti, recordó que la iniciativa surgió tras un planteo del Ministerio de Educación debido a la gran cantidad de certificados de dudosa procedencia que recibían distintas instituciones.

Según explicó, el sistema brinda mayor seguridad tanto para pacientes como para escuelas, clubes, empresas y organismos públicos que reciben esta documentación.

Una plataforma desarrollada tras la pandemia

El proyecto comenzó a diseñarse luego de la pandemia de Covid-19, cuando quedó en evidencia la necesidad de digitalizar numerosos procesos administrativos dentro del sistema de salud.

Darío Tassi, director de la Caja del Arte de Curar y coordinador general del proyecto, explicó que la plataforma fue desarrollada especialmente para la emisión de certificados médicos digitales y aclaró que no reemplaza el acto médico.

"El profesional continúa realizando la evaluación del paciente. Lo único que cambia es la forma en que se administra y entrega la documentación", señaló.

Más de 5.000 médicos ya utilizan el sistema

Actualmente, alrededor de 5.000 profesionales de toda la provincia ya están registrados y habilitados para utilizar la plataforma.

No obstante, las autoridades reconocen que la implementación será gradual debido a las diferencias de conectividad existentes entre las distintas localidades santafesinas.

Bedini destacó que, pese a esas dificultades, Santa Fe se encuentra entre las provincias más avanzadas del país en materia de digitalización de certificados médicos.

Una herramienta para mejorar las políticas sanitarias

Además de agilizar los trámites y reducir el uso del papel, el sistema permitirá generar información estadística de gran valor para el diseño de políticas públicas.

Desde el Colegio de Médicos consideran que, si en el futuro se integran los datos provenientes del sector privado con los hospitales y centros de salud públicos, será posible conocer en tiempo real cuáles son las enfermedades con mayor incidencia en la población santafesina.

Esa información facilitará la planificación sanitaria y permitirá tomar decisiones basadas en datos actualizados.

Dónde realizar consultas

Ante cualquier inconveniente o duda sobre el funcionamiento del sistema, los usuarios pueden comunicarse con la Mesa de Ayuda mediante WhatsApp al 341 309-7537, de lunes a viernes, entre las 7 y las 16 horas.

• LEER MÁS: Receta electrónica en Santa Fe: el 90 por ciento de los efectores públicos ya las usan

Santa Fe certificados médicos digitales
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