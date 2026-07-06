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Cáritas y Asoven lanzan una campaña para recolectar medicamentos e insumos destinados a Venezuela en la ciudad

6 de julio 2026 · 11:44hs
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Cáritas y Asoven lanzan una campaña para recolectar medicamentos e insumos destinados a Venezuela en la ciudad

La ciudad de Santa Fe vuelve a movilizarse con una iniciativa solidaria. Cáritas Santa Fe y la Asociación de Venezolanos en el Litoral Argentino (Asoven) lanzaron una campaña para recolectar medicamentos, insumos médicos y productos de higiene que serán enviados a familias y establecimientos sanitarios de Venezuela, en medio de la emergencia que atraviesa ese país.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Santa Fe, que colaborará con la logística y la difusión para garantizar que las donaciones lleguen a destino.

Las donaciones podrán acercarse desde esta semana a la sede de Cáritas Santa Fe, ubicada en Francia 1973, los lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 13.30. La campaña permanecerá vigente hasta el domingo 20 de julio.

La Municipalidad acompañará el traslado de las donaciones

Desde la Dirección de Derechos Ciudadanos del municipio señalaron que el Ejecutivo local decidió acompañar la iniciativa apenas tomó conocimiento de la situación. "Desde que nos enteramos de la situación, el intendente Juan Pablo Poletti se puso a disposición. Nosotros acompañamos esta colecta solidarizándonos con toda la comunidad venezolana residente en la región", expresaron desde el área.

Además del respaldo institucional, la Municipalidad tendrá un rol fundamental en la logística: coordinará el traslado de todo el material recolectado en Santa Fe hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde donde se organizará el envío internacional.

La preocupación de la comunidad venezolana en Santa Fe

Desde Asoven manifestaron la preocupación que viven los venezolanos radicados en la región por la situación que atraviesan sus familiares. "Es muy angustiante estar lejos y no poder ayudar a rescatar a las personas que están bajo los escombros", señalaron desde la asociación, al tiempo que agradecieron el apoyo de Cáritas Santa Fe y de la Municipalidad, ya que la entidad no cuenta con una sede propia para recibir las donaciones.

También advirtieron sobre las dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria a Venezuela. Según explicaron, existen restricciones para el ingreso de maquinaria e insumos, además de inconvenientes operativos en aeropuertos que demoraron la llegada de asistencia internacional.

Frente a este panorama, asociaciones de venezolanos de distintas provincias argentinas trabajan de manera coordinada para centralizar las donaciones en Buenos Aires. Posteriormente, la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina será la encargada de canalizar los recursos hacia su destino final mediante vuelos privados facilitados por una aerolínea que se sumó de manera solidaria.

Qué se puede donar para la campaña solidaria

El centro de recepción funcionará en la sede de Cáritas Santa Fe y contará con la colaboración de integrantes de ASOVEN y de una voluntaria con formación como auxiliar de farmacia, quien será la encargada de revisar y clasificar cada una de las donaciones.

Los organizadores informaron que los elementos más necesarios son:

  • Medicamentos: analgésicos, antibióticos y fármacos para tratamientos de enfermedades crónicas. Se aceptan cajas abiertas o tratamientos iniciados, siempre que los comprimidos o ampollas estén en perfectas condiciones y no estén vencidos.
  • Insumos médicos: gasas, algodón, solución fisiológica, suero, jeringas y guantes descartables. En estos casos deberán entregarse cerrados de fábrica, en sus envases originales.
  • Artículos de higiene: pañales para niños y adultos, toallitas higiénicas, cepillos de dientes y pasta dental. Todos estos productos deberán ser nuevos.

Dónde donar en Santa Fe

  • Lugar: Cáritas Santa Fe, Francia 1973.
  • Días: lunes, miércoles y viernes.
  • Horario: de 8.30 a 13.30.
  • Hasta cuándo: 20 de julio.

• LEER MÁS: Venezuela: ya son 3.342 los fallecidos y 16.740 los heridos por los terremotos

Cáritas Venezuela donaciones Santa Fe
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