Espionaje ilegal: el juez Martín Torres señala que se perfilaron personas sin control fiscal

En la primera resolución judicial que evalúa actividades de presunto espionaje ilegal del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain no parece salir indemne. Al fundamentar las medidas cautelares, que no le imponen prisión preventiva pero le prohíben la salida del país, el juez Martín Torres dice advertir que los cientos de perfiles de personas físicas que motivan la acusación contra el funcionario no fueron dispuestos, ni ordenados ni controlados por un órgano fiscal.