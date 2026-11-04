En la audiencia imputativa, la fiscalía expuso los elementos probatorios incriminantes contra los tres aprehendidos. La víctima estaba en situación extrema vulnerabilidad: vivía en la calle y tenía consumos problemáticos de drogas. El denunciante del hallazgo que fue uno de los dos primeros aprehendidos, integra el trío con responsabilidad criminal en el crimen de Santillán.

El femicidio de María Celeste Santillán en Recreo: imputaron a los tres detenidos como coautores del crimen

Esta mañana de miércoles, en la sala de audiencias de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, se llevó adelante la audiencia imputativa de los tres hombres aprehendidos en el marco de la investigación por el femicidio de María Celeste Santillán , ocurrido en la ciudad de Recreo.

La fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) les atribuyó la coautoría de un homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, dado que dos de los tres imputados mantenían una relación de pareja con la víctima. Los imputados son tres hombres que resultaron aprehendidos en las primeras 24 horas de la investigación.

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Pruebas

Según expuso la fiscalía, la investigación permitió establecer que los tres hombres estuvieron con la víctima en el lugar del hecho, y que dos de ellos mantenían con ella una relación de pareja ocasional. Cuando se halló el cuerpo de la víctima se tomaron las muestras biológicas necesarias para determinar la participación de cada uno de los coautores. A los tres hombres también se les tomaron muestras biológicas tras su aprehensión, con el mismo fin.

La víctima no había denunciado a ninguno de los tres imputados. Según planteó la fiscalía, María Celeste Santillán estaba en situación de calle y tenía consumos problemáticos de drogas. De acuerdo con la acusación, los tres hombres se aprovechaban de esa extrema vulnerabilidad.

Uno de los tres imputados tiene una condena anterior por abuso sexual con acceso carnal. Por ese delito cumplió una pena de diez años de prisión.

Femicidio

Concluyó la audiencia imputativa con la acusación formal de la fiscalía del MPA contra los tres hombres como presuntos coautores, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de homicidio agravado por mediar violencia de género. o sea, un femicidio.