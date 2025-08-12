Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio rompió el silencio y habló de sabotaje

Avanza la investigación sobre muertes por el uso de fentanilo contaminado. Este martes se confirmó que creció la cantidad de muertos: ya son más de 90 las víctimas y se investiga si hay más casos no registrados. La justicia determinó la semana pasada que fueron administradas 33.731 ampollas del medicamento contaminado a pacientes internados .

Mientras tanto, en un giro inesperado Ariel García Furfaro , el dueño del laboratorio HLB Pharma, decidió romper el silencio en medio de la investigación judicial. En una entrevista exclusiva con La Nación, el empresario se desligó de las muertes y casos graves atribuidos al narcótico y lanzó una contundente acusación: "si realmente hay contaminación, fue alguien quien la introdujo intencionalmente para perjudicar a mi empresa".

García Furfaro cuestionó la validez de la investigación, destacando que su laboratorio había iniciado el retiro del producto del mercado antes de que la ANMAT emitiera su propia alerta. El empresario se mostró crítico de la cronología de los hechos y presentó su propia reconstrucción de los casos de las víctimas fatales Renato Nicolini y Leonel Ayala. "Ellos tenían otras complicaciones de salud o bacterias previas que podrían haber causado su muerte", aseveró, desestimando la responsabilidad de su producto en esos desenlaces.

“A la Anmat le dio klebsiella, al Malbrán le da klebsiella y ralstonia, y a nosotros no nos dio nada. Hay más bichos, en las historias clínicas, que no figuran en los resultados del Malbrán, raro. Son muchas las cosas que te generan dudas y queremos que esto se aclare y se resuelva de una vez por todas”, señaló.

La defensa del empresario

En su defensa, el empresario también desmintió que el fentanilo de su laboratorio se haya utilizado en otros pacientes mencionados en la causa, como el caso de un bebé o una persona del Sanatorio Dupuytren. Subrayó la inconclusión de los estudios de contaminación, lo que considera crucial para el esclarecimiento de los hechos.

Incluso planteó un posible origen interno para la crisis: “A los cinco o seis días, planteé la teoría de que una persona que trabajaba con nosotros –y que ya no forma parte de la empresa– expuso esto con la intención de perjudicarnos. No pensó que la situación iba a escalar a este nivel, poniendo en riesgo la salud pública del país. Se suspendieron operaciones, el daño colateral fue muy grande y hoy la gente no quiere usar fentanilo”, afirmó.

En su reconstrucción, García Furfaro remarcó las fechas: “El Italiano le avisó el día 2 de mayo a la Anmat. Después le volvió a avisar el 5 de mayo. Nosotros lo sacamos el 8 de mayo y la Anmat el 12 de mayo nos denuncia. Del 2 al 12 no cambió nada. Es algo súper raro. El 9 de mayo, cuando empezaron a hablar de muerte, nosotros nos autoinhibimos y nos dicen ‘No, están inhibidos por la Anmat’. No: nosotros nos autoinhibimos”.

“Se dijeron tantas barbaridades, como que yo era narcotraficante o que estaba involucrado en otras cosas, y nada de eso está comprobado. Lo único que habría que investigar a fondo es si el fentanilo está realmente contaminado, porque eso es lo que queremos esclarecer”, sostuvo García Furfaro. Respecto de las observaciones previas que la Anmat había efectuado sobre HLB Pharma, respondió: “Sí, yo esas las puedo explicar una por una. Son por papeles. Nunca casos similares a esto”.

Por último, se refirió también a las familias de las víctimas. “Me pongo en su lugar y entiendo que tengan esta visión de ponerme a mí como el malo. Lo que les digo es que estoy a disposición, tanto yo como la empresa, y que no solo acompañamos en el sentimiento, sino que queremos que se sepa la verdad. Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso; no puede generarse en un laboratorio. Primero quiero que la gente sepa la verdad. Hoy nos toca estar en el lugar del señalado, pero vamos a estar hasta que se aclare todo y siempre poniéndonos en el lugar de quienes perdieron a un ser querido”, cerró García Furfaro.