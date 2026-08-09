Robó y golpeó a su propia madre en Monte Vera: lo condenaron a cinco años de prisión

Ezequiel Rubén Sukliet, de 36 años, fue condenado como coautor de un violento robo cometido en la vivienda de su madre. También fue responsabilizado por encubrir otro robo, desobedecer una orden judicial y provocar daños en una comisaría. La investigación continúa abierta por la participación de otros dos hombres, quienes permanecen en prisión preventiva.

Condena: Ezequiel Rubén Sukliet fue sentenciado a 5 años de prisión por robo a su madre.

Un hombre de 36 años, identificado como Ezequiel Rubén Sukliet , fue condenado a cinco años de prisión como coautor de un violento robo cometido en perjuicio de su madre en Monte Vera, departamento La Capital.

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Carraro en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal María Lucila Nuzzo representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y explicó que la causa continúa abierta debido a que otros dos hombres permanecen imputados y transitan el proceso judicial bajo prisión preventiva.

“La investigación continúa abierta en función de que hay otros dos hombres sindicados como coautores del ilícito, quienes están imputados y transitan el proceso judicial en prisión preventiva”, señaló la fiscal.

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Agresión y robo

El hecho principal ocurrió el martes 15 de abril del año pasado, entre las 19 y las 19.30, en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde reside la madre de Sukliet.

Según explicó Nuzzo, el condenado y los otros dos imputados actuaron de manera coordinada y se distribuyeron funciones para concretar el robo.

“El condenado y los dos imputados se distribuyeron funciones para concretar un robo en una casa ubicada en calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde reside la madre de Sukliet”, sostuvo.

La fiscal indicó que los tres hombres ingresaron al domicilio y atacaron a la mujer con un objeto de cemento que se encontraba en el patio delantero de la vivienda.

“Los tres hombres ingresaron al domicilio y agredieron a la víctima con un objeto de cemento que estaba en el patio delantero de la vivienda”, relató Nuzzo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió heridas de gravedad que le provocaron riesgo de vida.

“La hirieron de tal manera que le provocaron riesgo de muerte”, precisó la funcionaria.

Tras la agresión, los delincuentes se apoderaron de distintos elementos pertenecientes a la víctima.

“Luego, los atacantes se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un pantalón, una campera y un teléfono celular”, enumeró la fiscal.

Una vez concretado el robo, los dos hombres que actualmente cumplen prisión preventiva se retiraron del lugar con los elementos sustraídos.

“A partir de un acuerdo previo, una vez que el grupo logró su objetivo delictivo, las personas que están en preventiva tomaron los elementos ajenos y se fueron del domicilio”, explicó Nuzzo.

Ambos fueron detenidos ese mismo día.

En el caso de Sukliet, inicialmente intentó presentarse como otra víctima del episodio junto con su madre. Sin embargo, el avance de la investigación permitió establecer su presunta participación en el hecho.

“El imputado fingió en un principio haber sido víctima junto con su madre”, señaló la fiscal, y agregó que “con el avance de la investigación se logró determinar que él había sido uno de los coautores y se concretó su detención”.

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Otros hechos

Durante la audiencia, la fiscal también detalló otros hechos por los cuales Sukliet fue responsabilizado penalmente.

Nuzzo indicó que el hombre de 36 años encubrió el robo de dos cuadros y un reloj.

Además, fue acusado de incumplir una orden judicial que le impedía ingresar a Monte Vera. Según explicó la fiscal, esa prohibición había sido establecida en el marco de otro legajo penal.

“También incumplió una orden judicial que le impedía ingresar a Monte Vera”, afirmó Nuzzo.

A ese conjunto de hechos se sumó un episodio ocurrido mientras Sukliet permanecía detenido en una dependencia policial.

La fiscal precisó que el hombre rompió parte del cielorraso de la comisaría, provocando daños en las instalaciones.

Juicio abreviado

En el marco del juicio en el que se abreviaron los procedimientos, Sukliet reconoció su responsabilidad penal por los distintos hechos atribuidos.

El condenado admitió su participación como coautor de robo calificado por el uso de arma y por las lesiones provocadas a la víctima, además de reconocer la autoría de los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, desobediencia a un mandato judicial y daño.

Junto con su abogado defensor, aceptó los términos del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la pena de cinco años de prisión.

Las víctimas se constituyeron como querellantes en el proceso. Fueron informadas de lo resuelto a través de su abogado y manifestaron su conformidad con la sentencia.

Mientras tanto, la investigación por el violento robo cometido en la vivienda de Monte Vera permanece abierta respecto de los otros dos hombres señalados como coautores, quienes continúan privados de su libertad bajo prisión preventiva.