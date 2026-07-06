Los millones que espera Unión: cómo impactará la venta de Del Blanco

Mateo Del Blanco se irá a jugar al Racing de Estrasburgo, que pagará más que su cláusula de salida. El dinero será clave para levantar inhibiciones, cancelar deudas y comenzar a normalizar la situación económica de la institución.

La transferencia de Mateo Del Blanco al Racing de Estrasburgo no solo representa un salto enorme en la carrera del futbolista. También aparece como una bocanada de aire fresco para las finanzas de Unión , que atraviesa un momento económico complejo y necesita recursos para comenzar a ordenar distintos frentes abiertos.

En las últimas horas, el lateral izquierdo viajó rumbo a Francia para completar la revisión médica y firmar un contrato por tres temporadas con el club de la Ligue 1. Mientras tanto, en Santa Fe ya analizan el impacto que tendrá una operación que finalmente se cerró en 3.000.000 de dólares, una cifra superior a la cláusula de rescisión, fijada en 2,5 millones.

¿Cuánto dinero le quedará a Unión?

Si bien el monto de la transferencia es de tres millones de dólares, esa cifra no ingresará íntegramente a las arcas rojiblancas.

Del total deberán descontarse los porcentajes correspondientes al convenio firmado oportunamente con Santa Fe FC, club desde el cual llegó Del Blanco a Unión, además de los impuestos derivados de la operación.

Realizadas esas deducciones, el Tatengue terminará percibiendo alrededor de 2.200.000 dólares netos al momento de concretarse la firma del contrato, un ingreso que le permitirá afrontar compromisos económicos que vienen condicionando la gestión de los últimos meses.

Un alivio para levantar inhibiciones

La prioridad de la dirigencia será utilizar parte de esos recursos para cancelar obligaciones que hoy mantienen al club inhibido y limitan su margen de acción en el mercado de pases.

Actualmente, Unión tiene dos inhibiciones vigentes en FIFA: una corresponde al delantero ecuatoriano José Angulo y la otra al club uruguayo Juventud Las Piedras, por la deuda generada en la incorporación de Maizon Rodríguez.

Pero esos no son los únicos compromisos pendientes. Atlético Tucumán también inició un reclamo ante la AFA por la deuda correspondiente al pase de Marcelo Estigarribia. Además, continúan pendientes pagos con Sportivo Las Parejas por la transferencia de Diego Armando Díaz y con Belgrano por la incorporación de Agustín Colazo.

También llegará el dinero de Profini

A ese ingreso millonario se le sumará otro recurso importante para las finanzas rojiblancas.

En los próximos días, Unión recibirá la primera cuota de la venta de Rafael Profini al Kharkiv de Ucrania. El acuerdo contempla un total de 1.800.000 dólares por el 80% de la ficha del mediocampista, distribuidos en tres pagos de 600.000 dólares.

La llegada de ese dinero fortalecerá aún más la planificación económica de la dirigencia, que pretende regularizar la situación financiera de la institución.

El objetivo: empezar a normalizar las cuentas

Además de levantar las inhibiciones y cancelar deudas con otros clubes, en Unión también existe la intención de ponerse al día con las obligaciones internas.

La dirigencia apunta a regularizar los pagos con el plantel profesional y también con los empleados del club, un aspecto que considera prioritario para comenzar una nueva etapa con mayor estabilidad.

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Por eso, más allá de la importancia deportiva que tuvo Del Blanco durante su paso por Primera División, puertas adentro entienden que su transferencia puede marcar un punto de inflexión. La venta del lateral, sumada al ingreso que generará Profini, le ofrece a Unión la posibilidad de empezar a ordenar sus finanzas y recuperar margen de maniobra para afrontar el segundo semestre tanto dentro como fuera de la cancha.