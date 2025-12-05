Uno Santa Fe | Policiales | incendio

Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

Una estructura completa y varios autos quedaron destruidos por las llamas en el galpón del empresario Roberto Uleriche. Hubo un enorme operativo policial y de bomberos

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de diciembre 2025 · 09:26hs
Voraz incendio destruyó vehículos en un galpón de Roberto Uleriche sobre la ruta provincial 1

Voraz incendio destruyó vehículos en un galpón de Roberto Uleriche sobre la ruta provincial 1

Un importante incendio destruyó este jueves a la noche un depósito del empresario Roberto Uleriche en la localidad de Los Zapallos, departamento Garay, a la altura del kilómetro 27 de la ruta provincial 1. Las lenguas de fuego podían verse a varios metros y vecinos dieron aviso inmediato a la Subcomisaría 5°.

Cuando los policías llegaron, confirmaron que no había heridos, pero dentro del galpón había vehículos que terminaron totalmente siniestrados. Ante la magnitud del foco ígneo, se montó un operativo policial y de los bomberos de grandes proporciones.

Dotaciones de bomberos policiales y bomberos voluntarios de Santa Fe, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines, Cayastá y Arroyo Leyes trabajaron durante horas para sofocar las llamas, hacer tareas de enfriamiento y evitar que el fuego avance a otras estructuras. El operativo se extendió hasta el amanecer con un cerco policial en toda la zona.

Peritajes y recuento de daños

La Unidad Regional VII de la Policía de Santa Fe informó la novedad a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó pericias en el lugar, un informe técnico sobre el origen del fuego y un recuento detallado de los daños en los bienes afectados.

El caso quedó bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del incendio.

• LEER MÁS: Un operativo en tres ciudades santafesinas reveló un desvío de armas de guerra al mercado ilegal

incendio Ruta Provincial 1 vehículos
Noticias relacionadas
La Policía Federal realizó 17 allanamientos en Santa Fe, Recreo y Esperanza y aprehendió a 12 personas

Un operativo en tres ciudades santafesinas reveló un desvío de armas de guerra al mercado ilegal

El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de alguna de las víctimas 

Detuvieron a un "conocido" delincuente de barrio Los Hornos tras quedar filmado en una cámara de seguridad

Detuvieron a dos “mulas” con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres

Ruta 34: detuvieron a dos "mulas" con 180 cápsulas de cocaína en un colectivo a la altura de Ceres

Tragedia en barrio Belgrano. Una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

Tragedia en barrio Belgrano: una mujer se descompensó y falleció mientras viajaba en un colectivo

Lo último

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Último Momento
El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

El viaje de Fascendini a Italia que llamó la atención en Unión

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

Junior Marabel vuelve a Unión, pero no se quedará en el Tate

El Gobierno avanza con la reforma laboral: cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

El Gobierno avanza con la "reforma laboral": cambios en indemnizaciones, registración y plataformas digitales

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Tentativa de femicidio en Alto Verde: cayó el sospechoso del voraz incendio de una vivienda

Ovación
Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Gran expectativa por el sorteo del Mundial: todos los detalles y cómo verlo en vivo en Argentina

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

Vuelve el boxeo profesional al Club Atlético Colón

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson se consagró campeón en reserva del Clausura Chijí Serenotti

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Unión visita a San Lorenzo en busca de la recuperación en la Liga Nacional

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Jockey de Rosario enfrenta a Barbarians en el cierre de la temporada

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"