Un importante incendio destruyó este jueves a la noche un depósito del empresario Roberto Uleriche en la localidad de Los Zapallos, departamento Garay, a la altura del kilómetro 27 de la ruta provincial 1. Las lenguas de fuego podían verse a varios metros y vecinos dieron aviso inmediato a la Subcomisaría 5°.
Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1
Una estructura completa y varios autos quedaron destruidos por las llamas en el galpón del empresario Roberto Uleriche. Hubo un enorme operativo policial y de bomberos
Por Juan Trento
Cuando los policías llegaron, confirmaron que no había heridos, pero dentro del galpón había vehículos que terminaron totalmente siniestrados. Ante la magnitud del foco ígneo, se montó un operativo policial y de los bomberos de grandes proporciones.
Dotaciones de bomberos policiales y bomberos voluntarios de Santa Fe, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines, Cayastá y Arroyo Leyes trabajaron durante horas para sofocar las llamas, hacer tareas de enfriamiento y evitar que el fuego avance a otras estructuras. El operativo se extendió hasta el amanecer con un cerco policial en toda la zona.
Peritajes y recuento de daños
La Unidad Regional VII de la Policía de Santa Fe informó la novedad a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó pericias en el lugar, un informe técnico sobre el origen del fuego y un recuento detallado de los daños en los bienes afectados.
El caso quedó bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del incendio.
