Los Zapallos: un incendio destruyó un galpón sobre la ruta provincial 1

Una estructura completa y varios autos quedaron destruidos por las llamas en el galpón del empresario Roberto Uleriche. Hubo un enorme operativo policial y de bomberos

Voraz incendio destruyó vehículos en un galpón de Roberto Uleriche sobre la ruta provincial 1

Un importante incendio destruyó este jueves a la noche un depósito del empresario Roberto Uleriche en la localidad de Los Zapallos, departamento Garay , a la altura del kilómetro 27 de la ruta provincial 1 . Las lenguas de fuego podían verse a varios metros y vecinos dieron aviso inmediato a la Subcomisaría 5° .

Cuando los policías llegaron, confirmaron que no había heridos, pero dentro del galpón había vehículos que terminaron totalmente siniestrados . Ante la magnitud del foco ígneo, se montó un operativo policial y de los bomberos de grandes proporciones.

Dotaciones de bomberos policiales y bomberos voluntarios de Santa Fe, San José del Rincón, Santa Rosa de Calchines, Cayastá y Arroyo Leyes trabajaron durante horas para sofocar las llamas, hacer tareas de enfriamiento y evitar que el fuego avance a otras estructuras. El operativo se extendió hasta el amanecer con un cerco policial en toda la zona.

Peritajes y recuento de daños

La Unidad Regional VII de la Policía de Santa Fe informó la novedad a la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó pericias en el lugar, un informe técnico sobre el origen del fuego y un recuento detallado de los daños en los bienes afectados.

El caso quedó bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del incendio.

• LEER MÁS: Un operativo en tres ciudades santafesinas reveló un desvío de armas de guerra al mercado ilegal