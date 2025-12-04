Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: secuestran 600 kilos de carne vacuna por presunto abigeato en un control policial

La Policía de Santa Fe interceptó un furgón en la autopista Santa Fe-Rosario que trasladaba el equivalente a cuatro animales faenados en condiciones sanitarias irregulares. Se iniciaron actuaciones por presunto abigeato y transporte ilegal de productos cárnicos.

4 de diciembre 2025 · 19:11hs
El personal de la Unidad Operativa Regional 3 Santa Fe llevó a cabo un importante operativo de control en Sauce Viejo que culminó con el secuestro de aproximadamente 600 kilogramos de carne vacuna, que eran transportados de manera completamente irregular e insalubre.

El procedimiento se concretó el pasado 3 de diciembre sobre el kilómetro 141 de la Autopista AP01 (Santa Fe-Rosario) en jurisdicción de la localidad de Sauce Viejo. Allí, efectivos de la Guardia Provincial detuvieron la marcha de un vehículo tipo furgón, marca Peugeot Partner, conducido por un hombre identificado como F. E. J., domiciliado en la zona rural de Colonia San Bartolomé, Córdoba.

Irregularidades graves y riesgo sanitario

Durante la fiscalización del furgón, los agentes constataron graves irregularidades en el traslado de la mercadería: el conductor carecía de toda documentación que respaldara el origen y la propiedad de la carne y el producto cárnico no cumplía con la indispensable cadena de frío, condición esencial para su conservación, transporte y posterior comercialización, representando un potencial riesgo para la salud pública.

Ante esta situación, el personal trasladó el vehículo y la carga a la Sección N° 1 de la Guardia Rural en Constituyentes para una inspección más exhaustiva.

Peso estimado y actuaciones legales

Una vez en la dependencia, se convocó a un veterinario oficial. Tras realizar el examen correspondiente, el profesional determinó que la cantidad de carne hallada era equivalente a cuatro animales faenados, con un peso total estimado de 600 kilogramos.

Como resultado de la intervención, la Guardia Provincial procedió al secuestro de los 600 kg de carne y del vehículo utilizado para su traslado. Se iniciaron de inmediato las actuaciones pertinentes por presunto delito de abigeato y por el transporte irregular de productos cárnicos.

Este operativo refuerza el trabajo conjunto entre la Guardia Provincial y la Guardia Rural, impidiendo la circulación de carne sin la debida trazabilidad ni las condiciones sanitarias adecuadas, y contribuyendo a la prevención del robo de ganado.

