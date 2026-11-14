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Alerta preventiva por dengue en Santa Fe: los barrios con presencia del mosquito transmisor

El monitoreo municipal detectó huevos del mosquito en cinco barrios y ejemplares adultos en otros cuatro. No hay casos confirmados de dengue en la ciudad

14 de noviembre 2026 · 10:29hs
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Alerta preventiva por dengue en Santa Fe: los barrios con presencia del mosquito transmisor

La Municipalidad de Santa Fe detectó actividad del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, en nueve barrios de la ciudad, de acuerdo con los resultados del último monitoreo entomológico. Los registros corresponden a la semana epidemiológica 44, entre el 3 y el 12 de noviembre, y muestran la presencia de huevos y mosquitos adultos en distintos sectores de la capital provincial.

Según el relevamiento municipal, las ovitrampas detectaron huevos del mosquito en cinco barrios: Liceo Norte, Norte Unido, Loyola Sur, República de Los Hornos y Chalet.

Por otra parte, las trampas destinadas a capturar ejemplares adultos arrojaron resultados positivos en Centro, Sargento Cabral, General Alvear y Guadalupe Oeste.

Desde el municipio aclararon que, pese a la presencia del mosquito transmisor, no se registran casos positivos de dengue en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, remarcaron la importancia de sostener las medidas de prevención para evitar la proliferación del vector y reducir el riesgo de transmisión.

Cómo funciona el monitoreo del dengue en Santa Fe

El sistema de vigilancia entomológica de la ciudad cuenta con 60 puntos de monitoreo distribuidos en distintos barrios, donde se colocan ovitrampas para hacer un seguimiento de los huevos que depositan las hembras del mosquito y detectar la actividad de ejemplares adultos.

El trabajo se desarrolla mediante un convenio con el grupo de Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (CEVARCAM-FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

A partir de estos resultados, la Municipalidad organiza distintas acciones de prevención del dengue, entre ellas descacharrados asistidos, actividades de concientización en espacios públicos, ferias y eventos, además de talleres en establecimientos educativos.

Los operativos se priorizan en aquellos sectores donde se registra mayor actividad del mosquito o un porcentaje más elevado de ovitrampas positivas.

Dengue: cuáles son las medidas de prevención para evitar la reproducción del mosquito

Ante la detección del vector en distintos barrios, la Municipalidad recordó una serie de recomendaciones para evitar la acumulación de agua y eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti:

  • Vaciar todos los recipientes que puedan acumular agua.

  • Revisar y limpiar regularmente desagües y canaletas, preferentemente con agua caliente.

  • Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y floreros.

  • Controlar baldes, piletines, tanques y otros recipientes que no puedan descartarse, especialmente después de las lluvias.

  • Utilizar espirales e insecticidas para proteger los ambientes interiores.

  • Mantener limpios y desmalezados patios y jardines.

  • Colocar telas mosquiteras en aberturas y protecciones metálicas en los desagües.

También se solicita a los vecinos facilitar el ingreso del personal municipal encargado de realizar los descacharrados asistidos en los domicilios.

Cómo identificar a los promotores municipales

Desde el municipio aclararon que los trabajadores que realizan las tareas de prevención y descacharrado están debidamente identificados.

En caso de dudas sobre una visita, los vecinos pueden comunicarse con la línea municipal gratuita 0800 777 5000 para consultar si se trata de personal autorizado.

Finalmente, las autoridades recomendaron prestar especial atención después de las lluvias y durante los períodos de altas temperaturas, retirar el agua acumulada y mantener las medidas de cuidado. Además, ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, se debe consultar a un médico y evitar la automedicación.

dengue Santa Fe barrios mosquito
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