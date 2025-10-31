Uno Santa Fe | Judiciales | juzgados

La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos

Desde el 3 de noviembre y de manera escalonada hasta el 15 de diciembre, distintas sedes judiciales de la provincia cambiarán su categoría, pero mantendrán la tramitación de las causas en curso.

31 de octubre 2025 · 17:38hs
La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos: cronograma hasta diciembre

Jose Busiemi

La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos: cronograma hasta diciembre

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anunció la continuación del cronograma de transformación de unidades jurisdiccionales, que contempla el paso de varios juzgados de Circuito a Juzgados de Distrito. La implementación será escalonada y abarca sedes en Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Vera, Villa Ocampo, San Cristóbal, Ceres, El Trébol, Esperanza y San Justo.

El proceso comienza el lunes 3 de noviembre, con la transformación de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de Circuito de Santa Fe y Rosario, que pasarán a ser Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de Distrito.

A partir del 24 de noviembre, se suman los juzgados de Cañada de Gómez, Casilda, Vera y Villa Ocampo, que se transformarán en Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, según la nomenclatura correspondiente a cada sede.

Finalmente, el 15 de diciembre se realizarán las transformaciones en San Cristóbal, Ceres, El Trébol, Esperanza y San Justo, completando así la reorganización provincial.

La Corte Suprema aclaró que los nuevos juzgados de Distrito continuarán tramitando todas las causas que tenían bajo su jurisdicción como juzgados de Circuito hasta su finalización, en un esfuerzo por garantizar eficiencia y practicidad en la transición.

El alto cuerpo judicial destacó que el escalonamiento en la implementación responde a la necesidad de ajustar y reperfilar estructuras organizacionales, incluyendo el régimen de reemplazos y el reparto de nuevos expedientes, para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas unidades.

CSJSF. TRANSFORMACIÓN JUZGADOS LEY 14264

juzgados Corte circuito
Noticias relacionadas
El hombre condenado utilizaba la IA para generar los videos, tomando las fotos de las víctimas directamente de sus redes sociales

Condena histórica a un hombre por videos de sexo falsos de mujeres de su pueblo

Carol Mora, de 21 años y madre de una nena de 4 años, y Martín Blanco, de 36 años, las víctimas

Doble crimen en Reconquista: imputan femicidio al hombre que mató a su expareja y un amigo

femicidio en loyola norte: el acusado de matar a rosa villagra sera imputado esta tarde

Femicidio en Loyola Norte: el acusado de matar a Rosa Villagra será imputado esta tarde

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Comienza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Lo último

Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Último Momento
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Bomberos voluntarios de Santa Fe viajaron a Chubut para buscar a la pareja de jubilados desaparecidos

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Cayastá: cayó preso con un arma calibre 22 y tenía pedido de captura activo por tentativa de homicidio en San Javier

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Condenan a prisión perpetua al autor de un atroz crimen en Villa Ocampo

Ovación
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros