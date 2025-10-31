La Corte Suprema de Santa Fe transforma juzgados de Circuito en Distritos

Desde el 3 de noviembre y de manera escalonada hasta el 15 de diciembre, distintas sedes judiciales de la provincia cambiarán su categoría, pero mantendrán la tramitación de las causas en curso.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anunció la continuación del cronograma de transformación de unidades jurisdiccionales , que contempla el paso de varios juzgados de Circuito a Juzgados de Distrito . La implementación será escalonada y abarca sedes en Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, Casilda, Vera, Villa Ocampo, San Cristóbal, Ceres, El Trébol, Esperanza y San Justo .

El proceso comienza el lunes 3 de noviembre , con la transformación de los Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de Circuito de Santa Fe y Rosario , que pasarán a ser Juzgados de Primera Instancia de Ejecución de Distrito .

A partir del 24 de noviembre, se suman los juzgados de Cañada de Gómez, Casilda, Vera y Villa Ocampo, que se transformarán en Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, según la nomenclatura correspondiente a cada sede.

Finalmente, el 15 de diciembre se realizarán las transformaciones en San Cristóbal, Ceres, El Trébol, Esperanza y San Justo, completando así la reorganización provincial.

La Corte Suprema aclaró que los nuevos juzgados de Distrito continuarán tramitando todas las causas que tenían bajo su jurisdicción como juzgados de Circuito hasta su finalización, en un esfuerzo por garantizar eficiencia y practicidad en la transición.

El alto cuerpo judicial destacó que el escalonamiento en la implementación responde a la necesidad de ajustar y reperfilar estructuras organizacionales, incluyendo el régimen de reemplazos y el reparto de nuevos expedientes, para asegurar el correcto funcionamiento de las nuevas unidades.